Великі зміни: на авторинку України – новий лідер

В Україні вже продано більше автомобілів, ніж за минулий рік. У листопаді авторинок показав зростання.

За листопад українці придбали 8,7 тис. нових легкових автомобілів. Це на 10% більше, ніж у жовтні та на 22% перевищує показник листопада минулого року. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

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Головна подія на авторинку України — несподівана зміна лідера. На перше місце вийшла Kia з 1 251 проданими авто та зростанням майже в 2,5 рази порівняно з минулим роком.

На другому місці — Toyota (974 авто), а на третьому — Renault (882), причому обидва бренди показали падіння продажів у листопаді (можливо, це пов'язано з дефіцитом авто). Замикають п'ятірку найкращих Chery (612) та Mitsubishi (494).

[ + – ] Kia вирвалася в лідери за результатами місяця Фото: Kia

Найпопулярніші авто в Україні за листопад 2021 року:

Kia — 1 251 продане авто (зростання +145,8%). Toyota — 974 (-14%). Renault — 882 (-33%). Chery — 612 (+277,8%). Mitsubishi — 494 (+111,1%). Hyundai — 439 (+58%). Nissan — 431 (+92%). Peugeot — 384 (+33%). BMW — 348 (+116%). Suzuki — 287 (+14%).

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Найпопулярніша модель авто в Україні за листопад — Kia Sportage (1 155 шт.). Усього за 11 місяців українці купили 92,7 тис. нових автомобілів, що на 23% більше, ніж за аналогічний період минулого року, і вже перевищує показник за весь 2020 рік.

Раніше Фокус розповідав про рекордний імпорт авто в Україну за 2021 рік. Він зріс одразу на 40%.