Великі зміни: на авторинку України – новий лідер
В Україні вже продано більше автомобілів, ніж за минулий рік. У листопаді авторинок показав зростання.
За листопад українці придбали 8,7 тис. нових легкових автомобілів. Це на 10% більше, ніж у жовтні та на 22% перевищує показник листопада минулого року. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".
Головна подія на авторинку України — несподівана зміна лідера. На перше місце вийшла Kia з 1 251 проданими авто та зростанням майже в 2,5 рази порівняно з минулим роком.
На другому місці — Toyota (974 авто), а на третьому — Renault (882), причому обидва бренди показали падіння продажів у листопаді (можливо, це пов'язано з дефіцитом авто). Замикають п'ятірку найкращих Chery (612) та Mitsubishi (494).
Найпопулярніші авто в Україні за листопад 2021 року:
- Kia — 1 251 продане авто (зростання +145,8%).
- Toyota — 974 (-14%).
- Renault — 882 (-33%).
- Chery — 612 (+277,8%).
- Mitsubishi — 494 (+111,1%).
- Hyundai — 439 (+58%).
- Nissan — 431 (+92%).
- Peugeot — 384 (+33%).
- BMW — 348 (+116%).
- Suzuki — 287 (+14%).
Найпопулярніша модель авто в Україні за листопад — Kia Sportage (1 155 шт.). Усього за 11 місяців українці купили 92,7 тис. нових автомобілів, що на 23% більше, ніж за аналогічний період минулого року, і вже перевищує показник за весь 2020 рік.
Раніше Фокус розповідав про рекордний імпорт авто в Україну за 2021 рік. Він зріс одразу на 40%.