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Великі зміни: на авторинку України – новий лідер

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Продаж нових авто, авторинок України, продаж авто
Фото: REUTERS | Продажі автомобілів у листопаді зросли на 22%

В Україні вже продано більше автомобілів, ніж за минулий рік. У листопаді авторинок показав зростання.

За листопад українці придбали 8,7 тис. нових легкових автомобілів. Це на 10% більше, ніж у жовтні та на 22% перевищує показник листопада минулого року. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Головна подія на авторинку України — несподівана зміна лідера. На перше місце вийшла Kia з 1 251 проданими авто та зростанням майже в 2,5 рази порівняно з минулим роком.

На другому місці — Toyota (974 авто), а на третьому — Renault (882), причому обидва бренди показали падіння продажів у листопаді (можливо, це пов'язано з дефіцитом авто). Замикають п'ятірку найкращих Chery (612) та Mitsubishi (494).

Продаж нових авто, авторинок України, продаж авто
Kia вирвалася в лідери за результатами місяця
Фото: Kia

Найпопулярніші авто в Україні за листопад 2021 року:

  1. Kia — 1 251 продане авто (зростання +145,8%).
  2. Toyota — 974 (-14%).
  3. Renault — 882 (-33%).
  4. Chery — 612 (+277,8%).
  5. Mitsubishi — 494 (+111,1%).
  6. Hyundai — 439 (+58%).
  7. Nissan — 431 (+92%).
  8. Peugeot — 384 (+33%).
  9. BMW — 348 (+116%).
  10. Suzuki — 287 (+14%).
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Найпопулярніша модель авто в Україні за листопад — Kia Sportage (1 155 шт.). Усього за 11 місяців українці купили 92,7 тис. нових автомобілів, що на 23% більше, ніж за аналогічний період минулого року, і вже перевищує показник за весь 2020 рік.

Раніше Фокус розповідав про рекордний імпорт авто в Україну за 2021 рік. Він зріс одразу на 40%.