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Представлений найпрактичніший і наймісткіший Opel Astra 2022

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Фото: Stellantis | Opel Astra SportsTourer почнуть продавати в середині 2022 року

Opel Astra Sports Tourer нового покоління став більшим, а об'єм його багажника зріс до 608 л. Поряд із бензиновими та дизельними версіями запропонують плаг-ін гібриди.

Лінійку Opel Astra 2022 поповнив універсал Sports Tourer. Європейський продаж моделі стартує в середині наступного року, але замовити авто попередньо можна буде вже з січня. Про це повідомляє офіційний сайт концерну Stellantis.

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Модель запропонують у бензинових, дизельних і гібридних версіях
Фото: Stellantis

Новий Opel Astra Sports Tourer досягає 4,6 м у довжину, тобто універсал приблизно на 20 см довший за хетчбек. У дизайні переважають грані, а передня частина виконана у фірмовій стилістиці Opel Vizor – із довгастими світлодіодними фарами та чорною вставкою на місці решітки радіатора.

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Довжина універсалу зросла до 4,6 м
Фото: Stellantis

Збільшені розміри дозволили збільшити об'єм багажника до 608 л у звичайному стані та 1634 л – зі складеними задніми сидіннями (у гібрида – 548-1574 л). Підлогу в багажнику тепер можна нахилити на 45 градусів.

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Об'єм багажника складає 608-1634 л
Фото: Stellantis

Як і хетчбек Opel Astra 2022, універсал отримав 10-дюймові дисплеї віртуальної панелі приладів і мультимедіа. Серед опцій – матричні фари, проекція на лобове скло, камери кругового огляду та масаж сидінь.

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На передній панелі — два 10-дюймові дисплеї
Фото: Stellantis

Універсал Opel Astra Sports Tourer будуть комплектувати 1,2-літровими бензиновими турбомоторами на 110 і 130 к. с., 1,5-літровим 130-сильним турбодизелем, а також гібридними установками, що заряджаються, потужністю 180 і 225 к. с. На вибір запропонують 6-ступінчасту механічну та 8-ступінчасту автоматичну КПП.

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