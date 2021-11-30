Водії яких авто найбільш неврівноважені — дослідження

Учені визначили марки автомобілів, власники яких більше схильні до психопатії.

У Великій Британії провели незвичайне дослідження психології водіїв. Експерти визначили, власники яких машин більш схильні до психопатії та неадекватної поведінки. Про це пише сайт ScrapCarComparison.

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У дослідженні взяли участь 2 000 британських водіїв. Вони назвали марку свого авто, а також його колір і тип номерного знака. Потім їм провели тест на психопатію.

Результати оцінювали за шкалою від 0 до 36 балів. Чим вищий бал, тим більше виражені психопатичні схильності:

0-18 балів — нормальні люди;

19-26 балів — можливі психопатичні нахили;

27 балів і більше — психопати.

[ + – ] Ризик психопатії підвищено у власників золотистих авто Фото: BMW

Середній бал у дослідженні — 6,6. Утім, було визначено, що у водіїв деяких авто показник суттєво вищий. Так, у власників BMW він дорівнює 12,1, а Audi — 11,7. Марки в рейтингу розташувалися так:

BMW — 12,1 балів. Audi — 11,7. Fiat — 7,0. Mazda — 6,4. Honda — 6,3. Ford — 6,1. Mercedes-Benz — 5,9. Citroen — 5,8. Volkswagen — 5,4. Hyundai — 5,3. Renault — 5,3. Інші — 5,3. Volvo — 5,2. Nissan — 5,0. Peugeot — 4,8. Toyota — 4,7. Vauxhall/Opel — 4,7. Seat — 4,3. Kia — 4,2. Skoda — 3,2.

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Також зазначено завищений показник у водіїв електрокарів — 16. У гібридів він дорівнює 9,8, бензинових авто — 7, а дизельних — 5,2.

Крім того, визначені "психопатичні" кольори автомобілів:

Золотий — 12,7 балів. Коричневий — 12,2. Зелений — 8,5. Чорний — 7,6. Синій — 7. Білий — 6. Сріблястий — 5,5. Червоний — 4,9.

Також зазначається, що підвищують ризик психопатії індивідуальні "гарні" номери — в їхніх власників індекс дорівнює 13,8.

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