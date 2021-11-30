Водії яких авто найбільш неврівноважені — дослідження
Учені визначили марки автомобілів, власники яких більше схильні до психопатії.
У Великій Британії провели незвичайне дослідження психології водіїв. Експерти визначили, власники яких машин більш схильні до психопатії та неадекватної поведінки. Про це пише сайт ScrapCarComparison.
У дослідженні взяли участь 2 000 британських водіїв. Вони назвали марку свого авто, а також його колір і тип номерного знака. Потім їм провели тест на психопатію.
Результати оцінювали за шкалою від 0 до 36 балів. Чим вищий бал, тим більше виражені психопатичні схильності:
- 0-18 балів — нормальні люди;
- 19-26 балів — можливі психопатичні нахили;
- 27 балів і більше — психопати.
Середній бал у дослідженні — 6,6. Утім, було визначено, що у водіїв деяких авто показник суттєво вищий. Так, у власників BMW він дорівнює 12,1, а Audi — 11,7. Марки в рейтингу розташувалися так:
- BMW — 12,1 балів.
- Audi — 11,7.
- Fiat — 7,0.
- Mazda — 6,4.
- Honda — 6,3.
- Ford — 6,1.
- Mercedes-Benz — 5,9.
- Citroen — 5,8.
- Volkswagen — 5,4.
- Hyundai — 5,3.
- Renault — 5,3.
- Інші — 5,3.
- Volvo — 5,2.
- Nissan — 5,0.
- Peugeot — 4,8.
- Toyota — 4,7.
- Vauxhall/Opel — 4,7.
- Seat — 4,3.
- Kia — 4,2.
- Skoda — 3,2.
Також зазначено завищений показник у водіїв електрокарів — 16. У гібридів він дорівнює 9,8, бензинових авто — 7, а дизельних — 5,2.
Крім того, визначені "психопатичні" кольори автомобілів:
- Золотий — 12,7 балів.
- Коричневий — 12,2.
- Зелений — 8,5.
- Чорний — 7,6.
- Синій — 7.
- Білий — 6.
- Сріблястий — 5,5.
- Червоний — 4,9.
Також зазначається, що підвищують ризик психопатії індивідуальні "гарні" номери — в їхніх власників індекс дорівнює 13,8.
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