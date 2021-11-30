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Водії яких авто найбільш неврівноважені — дослідження

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електромобілі BMW, психопатія, кольори авто
Фото: BMW | Найбільша ймовірність психопатії — у власників BMW й електромобілів

Учені визначили марки автомобілів, власники яких більше схильні до психопатії.

У Великій Британії провели незвичайне дослідження психології водіїв. Експерти визначили, власники яких машин більш схильні до психопатії та неадекватної поведінки. Про це пише сайт ScrapCarComparison.

У дослідженні взяли участь 2 000 британських водіїв. Вони назвали марку свого авто, а також його колір і тип номерного знака. Потім їм провели тест на психопатію.

Результати оцінювали за шкалою від 0 до 36 балів. Чим вищий бал, тим більше виражені психопатичні схильності:

  • 0-18 балів — нормальні люди;
  • 19-26 балів — можливі психопатичні нахили;
  • 27 балів і більше — психопати.
електромобілі BMW, психопатія, кольори авто
Ризик психопатії підвищено у власників золотистих авто
Фото: BMW

Середній бал у дослідженні — 6,6. Утім, було визначено, що у водіїв деяких авто показник суттєво вищий. Так, у власників BMW він дорівнює 12,1, а Audi — 11,7. Марки в рейтингу розташувалися так:

  1. BMW — 12,1 балів.
  2. Audi — 11,7.
  3. Fiat — 7,0.
  4. Mazda — 6,4.
  5. Honda — 6,3.
  6. Ford — 6,1.
  7. Mercedes-Benz — 5,9.
  8. Citroen — 5,8.
  9. Volkswagen — 5,4.
  10. Hyundai — 5,3.
  11. Renault — 5,3.
  12. Інші — 5,3.
  13. Volvo — 5,2.
  14. Nissan — 5,0.
  15. Peugeot — 4,8.
  16. Toyota — 4,7.
  17. Vauxhall/Opel — 4,7.
  18. Seat — 4,3.
  19. Kia — 4,2.
  20. Skoda — 3,2.
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Також зазначено завищений показник у водіїв електрокарів — 16. У гібридів він дорівнює 9,8, бензинових авто — 7, а дизельних — 5,2.

Крім того, визначені "психопатичні" кольори автомобілів:

  1. Золотий — 12,7 балів.
  2. Коричневий — 12,2.
  3. Зелений — 8,5.
  4. Чорний — 7,6.
  5. Синій — 7.
  6. Білий — 6.
  7. Сріблястий — 5,5.
  8. Червоний — 4,9.

Також зазначається, що підвищують ризик психопатії індивідуальні "гарні" номери — в їхніх власників індекс дорівнює 13,8.

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