Найнадійніші та найбільш ненадійні компактні кросовери для міста

Найчастіше в кросоверів зазначені несправності електроніки. У лідерів рейтингу не знайшли несправностей.

Компактні міські кросовери – один із найпопулярніших автомобільних сегментів у наші дні. Звичайно, покупців та власників таких авто цікавить, наскільки вони довговічні. Дослідження надійності невеликих кросоверів опублікував британський сайт WhatCar.

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Основний критерій рейтингу – відсоток автомобілів без несправностей під час експлуатації. Примітно, що у двох лідерів – ідеальний показник 100%. Найчастіше зазначені несправності електроніки.

[ + – ] Honda HR-V – один з лідерів рейтингу Фото: Honda

Найнадійніші компактні кросовери:

Honda CR-V — 100% авто без несправностей; Mazda CX-3 – 100%: Citroen C3 Aircross — 98,9% (зазначені несправності вихлопної системи); Audi Q2 — 98,7% (несправності електроніки); Hyundai Kona – 98,4% (несправності двигуна та кондиціонера); Skoda Kamiq — 97,4% (несправності електроніки); Suzuki Vitara – 97,1% (несправності електроніки та кондиціонера); Mini Countryman — 96,4% (проблеми з кузовними деталями); Suzuki Ignis – 96,4% (несправності КПП та зчеплення); Volkswagen T-Roc – 96,3% (несправності мультимедіа, електроніки та гальм).

[ + – ] Mazda CX-3 показала 100-відсоткову надійність Фото: Mazda

Серед найменш надійних кросоверів немає відверто проблемних моделей – навіть рейтинг залишається досить високим. Також варто зазначити, що три моделі з п'яти вже знято з виробництва.

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ТОП-5 найненадійніших компактних кросоверів:

Peugeot 2008 (2013-2019) — 81,8% авто без несправностей (несправності гальм та підвіски); Nissan Juke (2010-2019) — 83,8% (несправності двигуна, підвіски та акумулятора); Opel/Vauxhall Mokka X (2016-2020) – 87,3% (несправності кондиціонера та мультимедіа); Volkswagen T-Cross — 90% (несправності електроніки); Ford EcoSport – 91,6% (проблеми з кузовними деталями, оздобленням салону та сидіннями).

[ + – ] Найнижчий результат – у Peugeot 2008 минулого покоління Фото: Autocar

Раніше британці також провели дослідження надійності електромобілів. Результати виявилися дуже цікавими.

Також Фокус писав про рейтинг якості нових автомобілів 2021 від відомого видання Consumer Reports.