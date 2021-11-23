Найнадійніші та найбільш ненадійні компактні кросовери для міста
Найчастіше в кросоверів зазначені несправності електроніки. У лідерів рейтингу не знайшли несправностей.
Компактні міські кросовери – один із найпопулярніших автомобільних сегментів у наші дні. Звичайно, покупців та власників таких авто цікавить, наскільки вони довговічні. Дослідження надійності невеликих кросоверів опублікував британський сайт WhatCar.
Основний критерій рейтингу – відсоток автомобілів без несправностей під час експлуатації. Примітно, що у двох лідерів – ідеальний показник 100%. Найчастіше зазначені несправності електроніки.
Найнадійніші компактні кросовери:
- Honda CR-V — 100% авто без несправностей;
- Mazda CX-3 – 100%:
- Citroen C3 Aircross — 98,9% (зазначені несправності вихлопної системи);
- Audi Q2 — 98,7% (несправності електроніки);
- Hyundai Kona – 98,4% (несправності двигуна та кондиціонера);
- Skoda Kamiq — 97,4% (несправності електроніки);
- Suzuki Vitara – 97,1% (несправності електроніки та кондиціонера);
- Mini Countryman — 96,4% (проблеми з кузовними деталями);
- Suzuki Ignis – 96,4% (несправності КПП та зчеплення);
- Volkswagen T-Roc – 96,3% (несправності мультимедіа, електроніки та гальм).
Серед найменш надійних кросоверів немає відверто проблемних моделей – навіть рейтинг залишається досить високим. Також варто зазначити, що три моделі з п'яти вже знято з виробництва.Важливо
ТОП-5 найненадійніших компактних кросоверів:
- Peugeot 2008 (2013-2019) — 81,8% авто без несправностей (несправності гальм та підвіски);
- Nissan Juke (2010-2019) — 83,8% (несправності двигуна, підвіски та акумулятора);
- Opel/Vauxhall Mokka X (2016-2020) – 87,3% (несправності кондиціонера та мультимедіа);
- Volkswagen T-Cross — 90% (несправності електроніки);
- Ford EcoSport – 91,6% (проблеми з кузовними деталями, оздобленням салону та сидіннями).
Раніше британці також провели дослідження надійності електромобілів. Результати виявилися дуже цікавими.
Також Фокус писав про рейтинг якості нових автомобілів 2021 від відомого видання Consumer Reports.