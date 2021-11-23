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Найнадійніші та найбільш ненадійні компактні кросовери для міста

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Найнадійніші кросовери, найнадійніші компактні кросовери, компактні кросовери
Фото: Motor1.com | Основний критерій рейтингу – відсоток автомобілів без несправностей

Найчастіше в кросоверів зазначені несправності електроніки. У лідерів рейтингу не знайшли несправностей.

Компактні міські кросовери – один із найпопулярніших автомобільних сегментів у наші дні. Звичайно, покупців та власників таких авто цікавить, наскільки вони довговічні. Дослідження надійності невеликих кросоверів опублікував британський сайт WhatCar.

Основний критерій рейтингу – відсоток автомобілів без несправностей під час експлуатації. Примітно, що у двох лідерів – ідеальний показник 100%. Найчастіше зазначені несправності електроніки.

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Honda HR-V – один з лідерів рейтингу
Фото: Honda

Найнадійніші компактні кросовери:

  1. Honda CR-V — 100% авто без несправностей;
  2. Mazda CX-3 – 100%:
  3. Citroen C3 Aircross — 98,9% (зазначені несправності вихлопної системи);
  4. Audi Q2 — 98,7% (несправності електроніки);
  5. Hyundai Kona – 98,4% (несправності двигуна та кондиціонера);
  6. Skoda Kamiq — 97,4% (несправності електроніки);
  7. Suzuki Vitara – 97,1% (несправності електроніки та кондиціонера);
  8. Mini Countryman — 96,4% (проблеми з кузовними деталями);
  9. Suzuki Ignis – 96,4% (несправності КПП та зчеплення);
  10. Volkswagen T-Roc – 96,3% (несправності мультимедіа, електроніки та гальм).
Найнадійніші кросовери, найнадійніші компактні кросовери, компактні кросовери
Mazda CX-3 показала 100-відсоткову надійність
Фото: Mazda

Серед найменш надійних кросоверів немає відверто проблемних моделей – навіть рейтинг залишається досить високим. Також варто зазначити, що три моделі з п'яти вже знято з виробництва.

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ТОП-5 найненадійніших компактних кросоверів:

  1. Peugeot 2008 (2013-2019) — 81,8% авто без несправностей (несправності гальм та підвіски);
  2. Nissan Juke (2010-2019) — 83,8% (несправності двигуна, підвіски та акумулятора);
  3. Opel/Vauxhall Mokka X (2016-2020) – 87,3% (несправності кондиціонера та мультимедіа);
  4. Volkswagen T-Cross — 90% (несправності електроніки);
  5. Ford EcoSport – 91,6% (проблеми з кузовними деталями, оздобленням салону та сидіннями).
Найнадійніші кросовери, найнадійніші компактні кросовери, компактні кросовери
Найнижчий результат – у Peugeot 2008 минулого покоління
Фото: Autocar

Раніше британці також провели дослідження надійності електромобілів. Результати виявилися дуже цікавими.

Також Фокус писав про рейтинг якості нових автомобілів 2021 від відомого видання Consumer Reports.