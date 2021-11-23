Самые надежные и самые ненадежные компактные кроссоверы для города
Чаще всего у кроссоверов отмечены неисправности электроники. У лидеров рейтинга не нашли поломок.
Компактные городские кроссоверы – один из самых популярных автомобильных сегментов в наши дни. Естественно, покупателей и владельцев таких авто интересует, насколько они долговечны. Исследование надежности небольших кроссоверов опубликовал британский сайт WhatCar.
Основной критерий рейтинга – процент автомобилей без поломок за время эксплуатации. Примечательно, что у двух лидеров – идеальный показатель в 100%. Чаще всего отмечены поломки электроники.
Самые надежные компактные кроссоверы:
- Honda HR-V – 100% авто без поломок;
- Mazda CX-3 – 100%:авто без поломок;
- Citroen C3 Aircross – 98,9% (отмечены неисправности выхлопной системы);
- Audi Q2 – 98,7% (неисправности электроники);
- Hyundai Kona – 98,4% (неисправности двигателя и кондиционера);
- Skoda Kamiq – 97,4% (неисправности электроники);
- Suzuki Vitara – 97,1% (неисправности электроники и кондиционера);
- Mini Countryman – 96,4% (проблемы с кузовными деталями);
- Suzuki Ignis – 96,4% (неисправности КПП и сцепления);
- Volkswagen T-Roc – 96,3% (неисправности мультимедиа, электроники и тормозов).
Среди наименее надежных кроссоверов нет откровенно проблемных моделей – даже у них рейтинг остается довольно высоким. Также следует отметить, что три модели из пяти уже сняты с производства.Важно
ТОП-5 самых ненадежных компактных кроссоверов:
- Peugeot 2008 (2013-2019) – 81,8% авто без поломок (неисправности тормозов и подвески);
- Nissan Juke (2010-2019) – 83,8% (неисправности двигателя, подвески и аккумулятора);
- Opel/Vauxhall Mokka X (2016-2020) – 87,3% (неисправности кондиционера и мультимедиа);
- Volkswagen T-Cross – 90% (неисправности электроники);
- Ford EcoSport – 91,6% (проблемы с кузовными деталями, отделкой салона и сиденьями).
Ранее британцы также провели исследование надежности электромобилей. Результаты оказались весьма интересными.
Также Фокус писал о рейтинге качества новых автомобилей 2021 года от известного издания Consumer Reports.