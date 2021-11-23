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Самые надежные и самые ненадежные компактные кроссоверы для города

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Самые надежные кроссоверы, самые надежные компактные кроссоверы, компактные кроссоверы
Фото: Motor1.com | Основной критерий рейтинга – процент автомобилей без поломок

Чаще всего у кроссоверов отмечены неисправности электроники. У лидеров рейтинга не нашли поломок.

Компактные городские кроссоверы – один из самых популярных автомобильных сегментов в наши дни. Естественно, покупателей и владельцев таких авто интересует, насколько они долговечны. Исследование надежности небольших кроссоверов опубликовал британский сайт WhatCar.

Основной критерий рейтинга – процент автомобилей без поломок за время эксплуатации. Примечательно, что у двух лидеров – идеальный показатель в 100%. Чаще всего отмечены поломки электроники.

Самые надежные кроссоверы, самые надежные компактные кроссоверы, компактные кроссоверы
Honda HR-V - один из лидеров рейтинга
Фото: Honda

Самые надежные компактные кроссоверы:

  1. Honda HR-V – 100% авто без поломок;
  2. Mazda CX-3 – 100%:авто без поломок;
  3. Citroen C3 Aircross – 98,9% (отмечены неисправности выхлопной системы);
  4. Audi Q2 – 98,7% (неисправности электроники);
  5. Hyundai Kona – 98,4% (неисправности двигателя и кондиционера);
  6. Skoda Kamiq – 97,4% (неисправности электроники);
  7. Suzuki Vitara – 97,1% (неисправности электроники и кондиционера);
  8. Mini Countryman – 96,4% (проблемы с кузовными деталями);
  9. Suzuki Ignis – 96,4% (неисправности КПП и сцепления);
  10. Volkswagen T-Roc – 96,3% (неисправности мультимедиа, электроники и тормозов).
Самые надежные кроссоверы, самые надежные компактные кроссоверы, компактные кроссоверы
Mazda CX-3 показала 100-процентную надежность
Фото: Mazda

Среди наименее надежных кроссоверов нет откровенно проблемных моделей – даже у них рейтинг остается довольно высоким. Также следует отметить, что три модели из пяти уже сняты с производства.

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ТОП-5 самых ненадежных компактных кроссоверов:

  1. Peugeot 2008 (2013-2019) – 81,8% авто без поломок (неисправности тормозов и подвески);
  2. Nissan Juke (2010-2019) – 83,8% (неисправности двигателя, подвески и аккумулятора);
  3. Opel/Vauxhall Mokka X (2016-2020) – 87,3% (неисправности кондиционера и мультимедиа);
  4. Volkswagen T-Cross – 90% (неисправности электроники);
  5. Ford EcoSport – 91,6% (проблемы с кузовными деталями, отделкой салона и сиденьями).
Самые надежные кроссоверы, самые надежные компактные кроссоверы, компактные кроссоверы
Самый низкий результат - у Peugeot 2008 прошлого поколения
Фото: Autocar

Ранее британцы также провели исследование надежности электромобилей. Результаты оказались весьма интересными.

Также Фокус писал о рейтинге качества новых автомобилей 2021 года от известного издания Consumer Reports.