Самые надежные и самые ненадежные компактные кроссоверы для города

Чаще всего у кроссоверов отмечены неисправности электроники. У лидеров рейтинга не нашли поломок.

Компактные городские кроссоверы – один из самых популярных автомобильных сегментов в наши дни. Естественно, покупателей и владельцев таких авто интересует, насколько они долговечны. Исследование надежности небольших кроссоверов опубликовал британский сайт WhatCar.

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Основной критерий рейтинга – процент автомобилей без поломок за время эксплуатации. Примечательно, что у двух лидеров – идеальный показатель в 100%. Чаще всего отмечены поломки электроники.

[ + – ] Honda HR-V - один из лидеров рейтинга Фото: Honda

Самые надежные компактные кроссоверы:

Honda HR-V – 100% авто без поломок; Mazda CX-3 – 100%:авто без поломок; Citroen C3 Aircross – 98,9% (отмечены неисправности выхлопной системы); Audi Q2 – 98,7% (неисправности электроники); Hyundai Kona – 98,4% (неисправности двигателя и кондиционера); Skoda Kamiq – 97,4% (неисправности электроники); Suzuki Vitara – 97,1% (неисправности электроники и кондиционера); Mini Countryman – 96,4% (проблемы с кузовными деталями); Suzuki Ignis – 96,4% (неисправности КПП и сцепления); Volkswagen T-Roc – 96,3% (неисправности мультимедиа, электроники и тормозов).

[ + – ] Mazda CX-3 показала 100-процентную надежность Фото: Mazda

Среди наименее надежных кроссоверов нет откровенно проблемных моделей – даже у них рейтинг остается довольно высоким. Также следует отметить, что три модели из пяти уже сняты с производства.

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ТОП-5 самых ненадежных компактных кроссоверов:

Peugeot 2008 (2013-2019) – 81,8% авто без поломок (неисправности тормозов и подвески); Nissan Juke (2010-2019) – 83,8% (неисправности двигателя, подвески и аккумулятора); Opel/Vauxhall Mokka X (2016-2020) – 87,3% (неисправности кондиционера и мультимедиа); Volkswagen T-Cross – 90% (неисправности электроники); Ford EcoSport – 91,6% (проблемы с кузовными деталями, отделкой салона и сиденьями).

[ + – ] Самый низкий результат - у Peugeot 2008 прошлого поколения Фото: Autocar

Ранее британцы также провели исследование надежности электромобилей. Результаты оказались весьма интересными.

Также Фокус писал о рейтинге качества новых автомобилей 2021 года от известного издания Consumer Reports.