Названы самые надежные и самые ненадежные электромобили современности

Британцы определили самые надежные электрокары. Результаты оказались весьма неожиданными.

Опубликован рейтинг качества современных электромобилей. Исследование надежности электрических моделей провели в Великобритании. Об этом пишет сайт WhatCar, выступивший заказчиком рейтинга.

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В ходе исследования были опрошены 16 тыс. британских владельцев электрокаров. Они рассказали о неисправностях в первый год эксплуатации (если таковые имели место).

[ + – ] MG ZS EV неожиданно поднялся на второе место Фото: Autocar

Именно процент авто без поломок и стал основным критерием рейтинга. В среднем по сегменту электрокаров этот показатель составил 92,8%.

Выяснилось, что самый надежный электромобиль современности – Nissan Leaf первого поколения. У 98,6% авто 2011-2019 годов выпуска не было поломок за первый год. Второе место неожиданно занял электрокроссовер MG ZS EV с результатом 96,5%.

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ТОП-5 самых надежных электромобилей:

Nissan Leaf (первого поколения) – 98,6% авто без поломок MG ZS EV – 96,5% Kia e-Niro – 95,8% BMW i3 – 94,1% Tesla Model 3 – 93,3%

Примечательно, что Nissan Leaf второй генерации показал результат только в 89,7%. У него отмечены неисправности подвески, тормозов и электроники.

[ + – ] Самый низкий результат - у Jaguar i-Pace Фото: Jaguar

Самый же низкий показатель надежности у Jaguar i-Pace – 86,3%. Чаще всего у него фиксировались неисправности аккумуляторной батареи, электроники и спутниковой навигации.

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