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Названы самые надежные и самые ненадежные электромобили современности

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самые надежные электромобили, рейтинг надежности, электромобили, Nissan Leaf, MG ZS EV
Фото: Nissan | Nissan Leaf первого поколения стал лидером рейтинга

Британцы определили самые надежные электрокары. Результаты оказались весьма неожиданными.

Опубликован рейтинг качества современных электромобилей. Исследование надежности электрических моделей провели в Великобритании. Об этом пишет сайт WhatCar, выступивший заказчиком рейтинга.

В ходе исследования были опрошены 16 тыс. британских владельцев электрокаров. Они рассказали о неисправностях в первый год эксплуатации (если таковые имели место).

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MG ZS EV неожиданно поднялся на второе место
Фото: Autocar

Именно процент авто без поломок и стал основным критерием рейтинга. В среднем по сегменту электрокаров этот показатель составил 92,8%.

Выяснилось, что самый надежный электромобиль современности – Nissan Leaf первого поколения. У 98,6% авто 2011-2019 годов выпуска не было поломок за первый год. Второе место неожиданно занял электрокроссовер MG ZS EV с результатом 96,5%.

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ТОП-5 самых надежных электромобилей:

  1. Nissan Leaf (первого поколения) – 98,6% авто без поломок
  2. MG ZS EV – 96,5%
  3. Kia e-Niro – 95,8%
  4. BMW i3 – 94,1%
  5. Tesla Model 3 – 93,3%

Примечательно, что Nissan Leaf второй генерации показал результат только в 89,7%. У него отмечены неисправности подвески, тормозов и электроники.

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Самый низкий результат - у Jaguar i-Pace
Фото: Jaguar

Самый же низкий показатель надежности у Jaguar i-Pace – 86,3%. Чаще всего у него фиксировались неисправности аккумуляторной батареи, электроники и спутниковой навигации.

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