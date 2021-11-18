Названы самые надежные и самые ненадежные электромобили современности
Британцы определили самые надежные электрокары. Результаты оказались весьма неожиданными.
Опубликован рейтинг качества современных электромобилей. Исследование надежности электрических моделей провели в Великобритании. Об этом пишет сайт WhatCar, выступивший заказчиком рейтинга.
В ходе исследования были опрошены 16 тыс. британских владельцев электрокаров. Они рассказали о неисправностях в первый год эксплуатации (если таковые имели место).
Именно процент авто без поломок и стал основным критерием рейтинга. В среднем по сегменту электрокаров этот показатель составил 92,8%.
Выяснилось, что самый надежный электромобиль современности – Nissan Leaf первого поколения. У 98,6% авто 2011-2019 годов выпуска не было поломок за первый год. Второе место неожиданно занял электрокроссовер MG ZS EV с результатом 96,5%.Важно
ТОП-5 самых надежных электромобилей:
- Nissan Leaf (первого поколения) – 98,6% авто без поломок
- MG ZS EV – 96,5%
- Kia e-Niro – 95,8%
- BMW i3 – 94,1%
- Tesla Model 3 – 93,3%
Примечательно, что Nissan Leaf второй генерации показал результат только в 89,7%. У него отмечены неисправности подвески, тормозов и электроники.
Самый же низкий показатель надежности у Jaguar i-Pace – 86,3%. Чаще всего у него фиксировались неисправности аккумуляторной батареи, электроники и спутниковой навигации.
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