Названі найбільш надійні та найбільш ненадійні електромобілі сучасності
Британці визначили найнадійніші електрокари. Результати виявилися дуже несподіваними
Опубліковано рейтинг якості сучасних електромобілів. Дослідження надійності електричних моделей провели у Великій Британії. Про це пише сайт WhatCar, який виступив замовником рейтингу.
У ході дослідження було опитано 16 тис. британських власників електрокарів. Вони розповіли про несправності першого року експлуатації (якщо такі були).
Саме відсоток авто без несправностей став основним критерієм рейтингу. У середньому за сегментом електрокарів цей показник становив 92,8%.
З'ясувалося, що найнадійніший електромобіль сучасності Nissan Leaf першого покоління. 98,6% авто 2011-2019 років випуску не мали несправностей за перший рік. Друге місце несподівано посів електрокросовер MG ZS EV з результатом 96,5%.Важливо
ТОП-5 найнадійніших електромобілів:
- Nissan Leaf (першого покоління) — 98,6% авто без несправностей
- MG ZS EV – 96,5%
- Kia e-Niro — 95,8%
- BMW i3 – 94,1%
- Tesla Model 3 – 93,3%
Примітно, що Nissan Leaf другої генерації показав результат лише 89,7%. У нього помічені несправності підвіски, гальм та електроніки.
Найнижчий показник надійності в Jaguar i-Pace — 86,3%. Найчастіше в нього фіксувалися несправності акумуляторної батареї, електроніки та супутникової навігації.
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