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Названі найбільш надійні та найбільш ненадійні електромобілі сучасності

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найнадійніші електромобілі, рейтинг надійності, електромобілі, Nissan Leaf, MG ZS EV
Фото: Nissan | Nissan Leaf першого покоління став лідером рейтингу

Британці визначили найнадійніші електрокари. Результати виявилися дуже несподіваними

Опубліковано рейтинг якості сучасних електромобілів. Дослідження надійності електричних моделей провели у Великій Британії. Про це пише сайт WhatCar, який виступив замовником рейтингу.

У ході дослідження було опитано 16 тис. британських власників електрокарів. Вони розповіли про несправності першого року експлуатації (якщо такі були).

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MG ZS EV зненацька піднявся на друге місце
Фото: Autocar

Саме відсоток авто без несправностей став основним критерієм рейтингу. У середньому за сегментом електрокарів цей показник становив 92,8%.

З'ясувалося, що найнадійніший електромобіль сучасності Nissan Leaf першого покоління. 98,6% авто 2011-2019 років випуску не мали несправностей за перший рік. Друге місце несподівано посів електрокросовер MG ZS EV з результатом 96,5%.

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ТОП-5 найнадійніших електромобілів:

  1. Nissan Leaf (першого покоління) — 98,6% авто без несправностей
  2. MG ZS EV – 96,5%
  3. Kia e-Niro — 95,8%
  4. BMW i3 – 94,1%
  5. Tesla Model 3 – 93,3%

Примітно, що Nissan Leaf другої генерації показав результат лише 89,7%. У нього помічені несправності підвіски, гальм та електроніки.

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Найнижчий результат — у Jaguar i-Pace
Фото: Jaguar

Найнижчий показник надійності в Jaguar i-Pace — 86,3%. Найчастіше в нього фіксувалися несправності акумуляторної батареї, електроніки та супутникової навігації.

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