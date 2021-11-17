Найбільш далекобійний електромобіль Porsche показали на відео: його запас ходу – понад 500 км.

Електрокар Porsche Taycan GTS розсекречено перед прем'єрою. Автомобілю покращили керованість та збільшили запас ходу.

Електромобіль Porsche Taycan отримав нову версію GTS. Поки що опубліковані її перші фото, а презентація моделі відбудеться ввечері на автошоу в Лос-Анджелесі. Про це повідомляє офіційний сайт "Porsche".

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Новий Porsche Taycan GTS займає нішу між версіями 4S та Turbo. Він повнопривідний та з двома моторами загальною потужністю 598 к. с. Розгін до 100 км/год займає 3,7 секунди, а максимальна швидкість обмежена на 250 км/год.

[ + – ] Два електромотори розвивають 598 к. с. Фото: Porsche

Акумуляторна батарея ємністю 93,4 кВт∙год дозволяє проїхати 504 км без підзарядки. Тобто, GTS — "дальнобійний" Porsche Taycan.

[ + – ] Відео Porsche Taycan GTS: розсекречено перед прем'єрою

Ходову переналаштували на активнішу їзду. Стандартними є пневмопідвіска та система векторизації тяги, а як опції запропоновані карбоново-керамічні гальма.

[ + – ] Універсал GTS втратив пластиковий обвіс Фото: Porsche

Електрокар Porsche Taycan GTS пропонують у кузовах седан та універсал. Впізнати авто можна за зміненою передньою частиною та карбоновим обважуванням, а ще стандартними є 20-дюймові диски. Універсал Porsche Taycan GTS Sport Turismo втратив пластикові накладки на колісних арках, а його кліренс зменшено на 20 мм.

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Салон Porsche Taycan GTS оброблений алькантарою з контрастним червоним простором. Список опцій поповнив панорамний дах зі змінним ступенем тонування.

[ + – ] Салон оздоблений алькантарою Фото: Porsche

Ціна Porsche Taycan GTS стартує зі 132 750 доларів. Придбати електромобіль Porsche можна буде з другого кварталу 2022 року.

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