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Найбільш далекобійний електромобіль Porsche показали на відео: його запас ходу – понад 500 км.

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Фото: Porsche | Porsche Taycan GTS здатний проїхати 504 км без підзарядки

Електрокар Porsche Taycan GTS розсекречено перед прем'єрою. Автомобілю покращили керованість та збільшили запас ходу.

Електромобіль Porsche Taycan отримав нову версію GTS. Поки що опубліковані її перші фото, а презентація моделі відбудеться ввечері на автошоу в Лос-Анджелесі. Про це повідомляє офіційний сайт "Porsche".

Новий Porsche Taycan GTS займає нішу між версіями 4S та Turbo. Він повнопривідний та з двома моторами загальною потужністю 598 к. с. Розгін до 100 км/год займає 3,7 секунди, а максимальна швидкість обмежена на 250 км/год.

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Два електромотори розвивають 598 к. с.
Фото: Porsche

Акумуляторна батарея ємністю 93,4 кВт∙год дозволяє проїхати 504 км без підзарядки. Тобто, GTS — "дальнобійний" Porsche Taycan.

Відео Porsche Taycan GTS: розсекречено перед прем'єрою

Ходову переналаштували на активнішу їзду. Стандартними є пневмопідвіска та система векторизації тяги, а як опції запропоновані карбоново-керамічні гальма.

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Універсал GTS втратив пластиковий обвіс
Фото: Porsche

Електрокар Porsche Taycan GTS пропонують у кузовах седан та універсал. Впізнати авто можна за зміненою передньою частиною та карбоновим обважуванням, а ще стандартними є 20-дюймові диски. Універсал Porsche Taycan GTS Sport Turismo втратив пластикові накладки на колісних арках, а його кліренс зменшено на 20 мм.

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Салон Porsche Taycan GTS оброблений алькантарою з контрастним червоним простором. Список опцій поповнив панорамний дах зі змінним ступенем тонування.

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Салон оздоблений алькантарою
Фото: Porsche

Ціна Porsche Taycan GTS стартує зі 132 750 доларів. Придбати електромобіль Porsche можна буде з другого кварталу 2022 року.

Раніше Фокус розповідав про випробування електромобіля Mercedes-Benz EQS. У реальних умовах його запас ходу виявився більшим, ніж паспортний.