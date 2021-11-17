Народні умільці збудували клон пікапа Tesla Cybertruck (відео)

У перспективі копію Tesla Cybertruck планують зробити електричною. У проєкт уже вклали 40 тисяч доларів.

Електричний пікап Tesla Cybertruck ще не надійшов у виробництво, але з'явилися його клони. Одну з найточніших копій виконали на замовлення блогера Валентина Пєтухова, відомого під ніком Wylsacom. Огляд машини з'явився на його каналі Youtube.

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Електрокар Tesla Cybertruck відтворили у воронезькій майстерні Constrictor Motorsport за фото та відео. У проєкт вклали 40 тисяч доларів. Він точно копіює дизайн футуристичного пікапа Ілона Маска. Як і в оригіналу, кузов виконаний з незабарвлених сталевих листів.

[ + – ] Клон Tesla Cybertruck побудований на шасі Toyota Tundra Фото: скриншот/YouTube

Однак, є нюанс: копія Tesla Cybertruck не є електромобілем. Побудована вона на рамному шасі пікапа Toyota Tundra й оснащена 5,7-літровим бензиновим V8 потужністю 381 к. с. Максимальна швидкість становить 150 км/год. У Tundra запозичили й деталі салону авто.

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Утім, у майбутньому клон Tesla таки стане електричним. Для цього пікап відправлять на доопрацювання до однієї з московських майстерень. Також автомобіль отримає сучасне обладнання на кшталт камер кругового огляду.

[ + – ] Поки що автомобіль оснащений 5,7-літровим бензиновим V8

Нагадаємо, оригінальна Tesla Cybertruck у топовій версії здатна розганятися до 100 км/год за 2,9 с та проїжджати 800 км без підзарядки. Пікап надійде у виробництво з кінця 2022 або на початку 2023 року.

Також Фокус писав, що у Tesla Cybertruck з'явиться оригінальна опція — електричний квадроцикл, який можна перевозити в кузові пікапа.