Tesla випустить самий просунутий квадроцикл в світі

Ілон Маск підтвердив, що квадроцикл Cyberquad запустять у виробництво разом з пікапом Tesla Cybertruck. Особливий упор розробники зроблять на його безпеки.

Tesla готує до виробництва електричний квадроцикл Cyberquad. Інформацію офіційно підтвердив Ілон Маск на зборах акціонерів компанії в Техасі. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

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Чутки про квадроцикл Tesla Cyberquad ходили давно. Вперше він засвітився на зображеннях під час презентації пікапа Cybertruck в 2019 році. Спочатку багато хто подумав, що це фантазія дизайнерів Tesla, але пізніше в своєму Twitter Ілон Маск підтвердив, що проект існує.

[ + – ] Квадроцикл зможе заряджатися від пікапа Tesla Cybertruck Фото: Tesla

У виробництво квадроцикл надійде разом з Tesla Cybertruck, тобто в 2022 році. За однією версією його запропонують виключно як опцію для пікапа, за іншою — з часом його можна буде купити і окремо від електромобіля.

Ілон Маск не поспішає розкривати всі подробиці новинки. СЕО Tesla лише повідомив, що Cyberquad стане самим інноваційним і найбезпечнішим у світі. Він отримає просунуту підвіску, яка буде перешкоджати перевертанню квадроцикла.

[ + – ] Tesla Cyberquad неможливо буде перевернути Фото: Tesla

"Ми хочемо зробити найбезпечніший в світі квадроцикл. — повідомив Ілон Маск. — Думаю, нам під силу попрацювати над його підвіскою, щоб він не перевертався. Коли квадроцикли перевертаються, то це дуже небезпечно, тому Cyberquad перевертатися не буде".

Також раніше стало відомо, що Tesla Cyberquad буде двомісним. До того ж, його можна буде заряджати під час перевезення в кузові пікапа Cybertruck.

Раніше Фокус повідомляв, що Tesla перенесла головний офіс з Каліфорнії в Техас. Причиною такого рішення Ілон Маск назвав карантин.