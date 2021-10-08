Головний офіс Tesla переїхав із Кремнієвої долини в місто Остін у штаті Техас

Про плани перенести штаб-квартиру було відомо в грудні минулого року, коли на заводах Tesla в Каліфорнії ввели карантин, який Маск назвав "фашистським".

Ілон Маск переніс штаб-квартиру Tesla з міста Пало-Альто в Кремнієвій долині штату Каліфорнія в місто Остін у Техасі. Перенесення головного офісу компанії виробника електромобілів Маск анонсував на щорічних зборах акціонерів, яке проходило на заводі, що будується Tesla в Остіні. Про це повідомляє телеканал CNBC.

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Про те, що головний офіс може бути перенесений в Техас, стало відомо ще в грудні минулого року. Тоді Маск обурився карантинними обмеженнями на заводах компанії, які ввели каліфорнійські чиновники, назвавши їх "фашистськими". Тепер же під час виступу перед акціонерами Маск сказав, що крім іншого, рішення про перенесення штаб-квартири Tesla пов'язане з дорожнечею життя в Каліфорнії, через що більшість співробітників відчувають труднощі з житлом.

Також Маск зазначив, що незадоволений темпами будівництва нового заводу, для якого буде потрібно майже рік, щоб вийти на повну потужність виробництва, при цьому він навів як приклад завод Tesla в Шанхаї, який був побудований за 11 місяців.

Однак незалежно від переїзду штаб-квартири, компанія планує збільшити виробництво на своєму заводі в Каліфорнії.

"Ми будемо продовжувати розширювати нашу діяльність в Каліфорнії і тому маємо намір збільшити обсяг виробництва у Фрімонті та Гіга Неваді на 50%. Якщо ви підете на наш завод у Фрімонті, то помітите, що він переповнений", — заявив Маск.

Нагадаємо, що сам Ілон Маск переїхав у штат Техас, пояснивши, що жити в Каліфорнії більше не хоче, тому що тамтешній уряд "зазнався". Він прожив у "сонячному штаті" понад двадцять років.

Маск також продав свій найбільший маєток у Каліфорнії китайському мільярдерові Вільяму Дін Лею за 29 мільйонів доларів готівкою.