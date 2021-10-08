Главный офис Tesla переехал из Кремниевой долины в город Остин в штате Техас

О планах перенести штаб-квартиру было известно в декабре прошлого года, когда на заводах Tesla в Калифорнии ввели карантин, который Маск назвал "фашистским".

Илон Маск перенес штаб-квартиру Tesla из города Пало-Альто в Кремниевой долине штата Калифорния в город Остин в Техасе. Перенос главного офиса компании производителя электромобилей Маск анонсировал на ежегодном собрании акционеров, которое проходило на строящемся заводе Tesla в Остине. Об этом сообщает телеканал CNBC.

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О том, что главный офис может быть перенесен в Техас, стало известно еще в декабре прошлого года. Тогда Маск возмутился карантинными ограничениями на заводах компании, которые ввели калифорнийские чиновники, назвав их "фашистскими". Теперь же во время выступления перед акционерами Маск сказал, что помимо прочего, решение о переносе штаб-квартиры Tesla связано с дороговизной жизни в Калифорнии, из-за чего многие сотрудники испытывают трудности с жильем.

Также Маск отметил, что неудовлетворен темпами строительства нового завода, для которого потребуется около года, чтобы выйти на полную мощность производства, при этом он привел в пример завод Tesla в Шанхае, который был построен за 11 месяцев.

Однако независимо от переезда штаб-квартиры, компания планирует увеличить производство на своем заводе в Калифорнии.

"Мы будем продолжать расширять нашу деятельность в Калифорнии и поэтому намерены увеличить объем производства во Фримонте и Гига Неваде на 50%. Если вы пойдете на наш завод во Фримонте, то заметите, что он переполнен", — заявил Маск.

Напомним, что сам Илон Маск переехал в штат Техас, пояснив, что жить в Калифорнии больше не хочет, потому что тамошнее правительство "зазналось". Он прожил в "солнечном штате" более двадцати лет.

Маск также продал свое самое большое имение в Калифорнии китайскому миллиардеру Уильяму Дин Лею за 29 миллионов долларов наличными.