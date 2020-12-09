"Калифорния зазналась": Илон Маск переехал жить в штат Техас

Ранее изобретатель и бизнесмен выставил на продажу все свои дома и часть из них уже продал.

Владелец компаний Tesla и SpaceX переехал в штат Техас, пояснив, что жить в Калифорнии больше не хочет, потому что тамошние правительство "зазналось". Об этом пишет The Guardian.

При этом штаб-квартиры компаний Маска — Tesla и SpaceX остаются в Калифорнии. Сам он прожил в "солнечном штате" более двадцати лет. Свое решение Маск пояснил тем, что Калифорорнию в целом и Кремниевую долину в частности уже ничем не удивить, особенно, когда дело касается инноваций. "Все там стали самодовольными и зазнались, они столько раз одерживали победу, что теперь воспринимают ее как должное", — отметил Маск.

Также у изобретателя вышел конфликт с властями штата Калифорния, когда пришлось закрыть заводы Tesla из-за пандемии коронавируса.

Маск не сказал, переедет ли с ним его подруга Граймс и их маленький сын. Также изобретатель пока не сообщил, какой именно город выбрал для проживания в штате Одинокой звезды и купит ли он там какую-то недвижимость.

Губернатор Техаса Грегг Эбботт приветствовал решение бизнесмена и отметил, что Маск выбрал Техас из-за его "свобод".

Напомним, Илон Маск в начале 2020 года заявил, что продаст всю свою недвижимость, потому что он посвятит себя Марсу и ему не нужна недвижимость, которая "тянет его вниз". При этом деньги бизнесмену не нужны и причина продажи с этим никак не связана, утверждает Маск. Уже удалось продать два особняка.