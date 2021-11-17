Народные умельцы построили клон пикапа Tesla Cybertruck (видео)

В перспективе копию Tesla Cybertruck планируют сделать электрической. В проект уже вложили 40 тыс. долларов.

Электрический пикап Tesla Cybertruck еще не поступил в производство, но уже появились его клоны. Одну из самых точных копий выполнили по заказу блогера Валентина Петухова, известного под ником Wylsacom. Обзор машины появился на его Youtube-канале.

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Электрокар Tesla Cybertruck воссоздали в воронежской мастерской Constrictor Motorsport по фото и видео. В проект вложили 40 тыс. долларов. Он в точности копирует дизайн футуристического пикапа Илона Маска. Как и у оригинала, кузов выполнен из неокрашенных стальных листов.

[ + – ] Клон Tesla Cybertruck построен на шасси Toyota Tundra Фото: скриншот/YouTube

Однако есть нюанс: копия Tesla Cybertruck не является электромобилем. Построена она на рамном шасси пикапа Toyota Tundra и оснащена 5,7-литровым бензиновым V8 мощностью 381 л. с. Максимальная скорость составляет 150 км/ч. У Tundra позаимствовали и детали салона авто.

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Впрочем, в будущем клон Tesla все-таки станет электрическим. Для этого пикап отправят на доработку в одну из московских мастерских. Также автомобиль получит современное оборудование вроде камер кругового обзора.

[ + – ] Пока автомобиль оснащен 5,7-литровым бензиновым V8

Напомним, оригинальная Tesla Cybertruck в топовой версии способна разгоняться до 100 км/ч за 2,9 с и проезжать 800 км без подзарядки. Пикап поступит в производство с конца 2022 или начала 2023 года.

Также Фокус писал, что у Tesla Cybertruck появится оригинальная опция – электрический квадроцикл, который можно перевозить в кузове пикапа.