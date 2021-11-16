Электрокар Mercedes-Benz EQS удивил запасом хода в реальных условиях

Реальный запас хода Mercedes-Benz EQS оказался на 20% больше паспортного. Испытывали авто по самому суровому методу ЕРА.

Электромобиль Mercedes-Benz EQS смог проехать без подзарядки целых 679,4 км. Это один из лучших показателей на рынке и он превзошел паспортные данные. Об этом сообщает сайт Edmunds, организовавший тест Mercedes EQS.

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Следует отметить, что официально запас хода Mercedes-Benz EQS по циклу ЕРА (он считается самым реалистичным) составляет 563 км. То есть, в реальной жизни электрокар смог проехать сразу на 116 км больше – разница с паспортными данными составляет 20,6%.

[ + – ] Паспортный запас хода электрокара - 563 км Фото: Mercedes-Benz

Следует отметить, что в Edmunds испытывают электромобили именно по методике ЕРА: 60% теста проходит на городских дорогах, а 40% — на трассах. Авто продолжает ездить до полного разряда батареи.

В испытании принимал участие Mercedes-Benz EQS 450+. Он оснащен 333-сильным мотором и аккумуляторной батареей емкостью 107,8 кВт∙ч, а также шинами Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 размером 255/45 R20 с малым коэффициентом сопротивления качению.

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Результат Mercedes-Benz EQS оказался рекордным за всю историю тестов от Edmunds. Ранее лучшее достижение на этом же маршруте в Лос-Анджелесе продемонстрировала Tesla Model 3 Long Range – она проехала 555 км до разрядки (это несколько меньше паспортных 568 км). А новая Tesla Model S Plaid и Ford Mustang Mach-E California Route смогли преодолеть 553 км на одном заряде.

[ + – ] Тестировали электромобиль по методике ЕРА Фото: Mercedes-Benz

Впрочем, самую "дальнобойную" Tesla Model S Long Range с паспортным запасом хода в 652 км еще не тестировали. Также предстоит испытать новый Lucid Air, способный проехать 837 км без подзарядки. А новый китайский кроссовер GAC Aion LX Plus обладает запасом хода в 1000 км.

Также Фокус ранее писал о, электрокаре Toyota, установившем рекорд дальности пробега – 1360 км.