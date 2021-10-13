Клуб 500 км: ТОП-5 электромобилей с самым большим запасом хода

В пятерке лучших электромобилей с запасом хода свыше 500 км – сразу три модели Tesla, однако лидером стала модель молодого бренда Lucid. Ее результат впечатляет.

В США составили рейтинг самых "дальнобойных" электромобилей. Эксперты Агентства по охране окружающей среды (ЕРА) протестировали электрокары 2022 модельного года с самым большим паспортным запасом хода. Об этом сообщает официальный сайт агентства.

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Методика измерения запаса хода от ЕРА считается наиболее приближенной к реальным условиям. У европейских моделей запас хода указан по менее реалистичному циклу WLTP. Разница существенная, ведь Mercedes-Benz EQS с паспортным запасом хода 770 км (WLTP) на деле смог проехать только 563 км по циклу ЕРА.

[ + – ] Lucid Air способен проехать 837 км без подзарядки Фото: Motor1.com

Лидером же стал новейший электрокар Lucid Air, только-только поступивший в производство: его запас хода – 837 км. Он смог опередить многолетнего лидера Tesla Model S в версии Long Range (652 км). Следует отметить, что в пятерку лидеров попали модели с запасом хода свыше 500 км и среди них – сразу три модели Tesla.

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Электромобили с самым большим запасом хода:

Lucid Air – 837 км Tesla Model S Long Range – 652 км Tesla Model X Long Range – 600 км Tesla Model 3 Long Range – 568 км. Mercedes-Benz EQS – 563 км

Ранее Фокус сообщал, что электромобиль Toyota Mirai удивил огромным запасом хода. Его достижение даже попало в Книгу Рекордов Гиннеса.