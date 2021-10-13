Клуб 500 км: ТОП-5 електромобілів із найбільшим запасом ходу
У п'ятірці найкращих — відразу три моделі Tesla, проте лідером стала модель молодого бренду Lucid. Її результат вражає.
У США склали рейтинг найбільш "далекобійних" електромобілів. Експерти Агентства з охорони навколишнього середовища (ЕРА) протестували електрокари 2022 модельного року з найбільшим паспортним запасом ходу. Про це повідомляє офіційний сайт агентства.
Методика вимірювання запасу ходу від ЕРА вважається найбільш наближеною до реальних умов. У європейських моделей запас ходу вказано за менш реалістичним циклом WLTP. Різниця суттєва, адже Mercedes-Benz EQS із паспортними запасом ходу 770 до км (WLTP) на ділі зміг проїхати лише 563 км за циклом ЕРА.
Лідером же став новітній електрокар Lucid Air, який тільки-тільки надійшов у виробництво: його запас ходу — 837 км. Він зміг випередити багаторічного лідера Tesla Model S у версії Long Range (652 км). Слід зазначити, що в п'ятірку лідерів потрапили моделі з запасом ходу понад 500 км і серед них — відразу три моделі Tesla.Важливо
Електромобілі з найбільшим запасом ходу:
- Lucid Air — 837 км
- Tesla Model S Long Range — 652 км
- Tesla Model X Long Range — 600 км
- Tesla Model 3 Long Range — 568 км
- Mercedes-Benz EQS — 563 км
Раніше Фокус повідомляв, що електромобіль Toyota Mirai здивував величезним запасом ходу. Його досягнення навіть потрапило до Книги Рекордів Гіннеса.