Головний конкурент Tesla надійшов у виробництво: запас ходу електромобіля з США до 830 км

Електромобіль Lucid Air представили ще у 2016 році, проте тільки зараз його вдалося поставити на конвеєр. Незабаром перші авто доставлять покупцям.

У США стартувало виробництво електрокара Lucid Air. Модель позиціонують як основного конкурента Tesla Model S, причому за деякими параметрами Lucid її перевершує. Про це повідомляє сайт Carscoops.

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[ + – ] Найпотужніша версія розганяється до 100 км/год за 2,5 с і розвиває 270 км/год Фото: carscoops.com

Уперше Lucid Air показали 2016 року, але почати його випуск вдалося лише п'ять років по тому. Модель зібрала 13 тис. попередніх замовлень, а її ціна стартує з 77 400 доларів. Утім, спочатку випустять 520 авто в топовій версії Dream Edition за $169 тис.

Новий Lucid Air — п'ятиметровий ліфтбек із витягнутим силуетом і висувними дверними ручками. У електромобіля відмінна аеродинаміка: коефіцієнт лобового опору дорівнює 0,21, і це один із кращих показників серед серійних авто.

[ + – ] У салоні встановлений великий 34-дюймовий дисплей Фото: carscoops.com

Головна особливість салону Lucid Air — великий 34-дюймовий дисплей на передній панелі. Окремий сенсорний екран відвели для управління кліматом. Модель позиціонують як преміальну, а тому в обробці салону використані дорога шкіра та дерево, а базова комплектація включає пневмопідвіску й аудіосистему з 29 динаміками.

Електромобіль буде доступний у трьох варіантах:

Pure — один мотор, 400 к. с., батарея на 75 кВт∙год, запас ходу — 380 км

Grand Touring — два мотори, 811 к. с. батарея на 113 кВт∙год, запас ходу — 830 км

Dream Edition — два мотори, 1126 к. с. батарея на 113 кВт∙год, запас ходу — 809 км

[ + – ] Ціна Lucid Air стартує з 77 400 доларів Фото: carscoops.com

Найпотужніший Lucid Air здатний розігнатися до 100 км/год за 2,5 с і розвиває 270 км/год. Тобто він програє Tesla Model S в динаміці, але володіє відчутно більшим запасом ходу.

Раніше Фокус повідомляв, що представлений перший серійний електромобіль із запасом ходу в 1000 км. Він надійде в продаж із початку 2022 року.