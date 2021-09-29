Головний конкурент Tesla надійшов у виробництво: запас ходу електромобіля з США до 830 км
Електромобіль Lucid Air представили ще у 2016 році, проте тільки зараз його вдалося поставити на конвеєр. Незабаром перші авто доставлять покупцям.
У США стартувало виробництво електрокара Lucid Air. Модель позиціонують як основного конкурента Tesla Model S, причому за деякими параметрами Lucid її перевершує. Про це повідомляє сайт Carscoops.
Уперше Lucid Air показали 2016 року, але почати його випуск вдалося лише п'ять років по тому. Модель зібрала 13 тис. попередніх замовлень, а її ціна стартує з 77 400 доларів. Утім, спочатку випустять 520 авто в топовій версії Dream Edition за $169 тис.
Новий Lucid Air — п'ятиметровий ліфтбек із витягнутим силуетом і висувними дверними ручками. У електромобіля відмінна аеродинаміка: коефіцієнт лобового опору дорівнює 0,21, і це один із кращих показників серед серійних авто.
Головна особливість салону Lucid Air — великий 34-дюймовий дисплей на передній панелі. Окремий сенсорний екран відвели для управління кліматом. Модель позиціонують як преміальну, а тому в обробці салону використані дорога шкіра та дерево, а базова комплектація включає пневмопідвіску й аудіосистему з 29 динаміками.
Електромобіль буде доступний у трьох варіантах:
- Pure — один мотор, 400 к. с., батарея на 75 кВт∙год, запас ходу — 380 км
- Grand Touring — два мотори, 811 к. с. батарея на 113 кВт∙год, запас ходу — 830 км
- Dream Edition — два мотори, 1126 к. с. батарея на 113 кВт∙год, запас ходу — 809 км
Найпотужніший Lucid Air здатний розігнатися до 100 км/год за 2,5 с і розвиває 270 км/год. Тобто він програє Tesla Model S в динаміці, але володіє відчутно більшим запасом ходу.
Раніше Фокус повідомляв, що представлений перший серійний електромобіль із запасом ходу в 1000 км. Він надійде в продаж із початку 2022 року.