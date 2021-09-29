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Головний конкурент Tesla надійшов у виробництво: запас ходу електромобіля з США до 830 км

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Lucid Air 2022, новий Lucid Air, електромобіль Lucid Air, Lucid Air
Фото: carscoops.com | Першими випустять 520 авто в топовій версії Dream Edition

Електромобіль Lucid Air представили ще у 2016 році, проте тільки зараз його вдалося поставити на конвеєр. Незабаром перші авто доставлять покупцям.

У США стартувало виробництво електрокара Lucid Air. Модель позиціонують як основного конкурента Tesla Model S, причому за деякими параметрами Lucid її перевершує. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Lucid Air 2022, новий Lucid Air, електромобіль Lucid Air, Lucid Air
Найпотужніша версія розганяється до 100 км/год за 2,5 с і розвиває 270 км/год
Фото: carscoops.com

Уперше Lucid Air показали 2016 року, але почати його випуск вдалося лише п'ять років по тому. Модель зібрала 13 тис. попередніх замовлень, а її ціна стартує з 77 400 доларів. Утім, спочатку випустять 520 авто в топовій версії Dream Edition за $169 тис.

Новий Lucid Air — п'ятиметровий ліфтбек із витягнутим силуетом і висувними дверними ручками. У електромобіля відмінна аеродинаміка: коефіцієнт лобового опору дорівнює 0,21, і це один із кращих показників серед серійних авто.

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У салоні встановлений великий 34-дюймовий дисплей
Фото: carscoops.com

Головна особливість салону Lucid Air — великий 34-дюймовий дисплей на передній панелі. Окремий сенсорний екран відвели для управління кліматом. Модель позиціонують як преміальну, а тому в обробці салону використані дорога шкіра та дерево, а базова комплектація включає пневмопідвіску й аудіосистему з 29 динаміками.

Електромобіль буде доступний у трьох варіантах:

  • Pure — один мотор, 400 к. с., батарея на 75 кВт∙год, запас ходу — 380 км
  • Grand Touring — два мотори, 811 к. с. батарея на 113 кВт∙год, запас ходу — 830 км
  • Dream Edition — два мотори, 1126 к. с. батарея на 113 кВт∙год, запас ходу — 809 км
Lucid Air 2022, новий Lucid Air, електромобіль Lucid Air, Lucid Air
Ціна Lucid Air стартує з 77 400 доларів
Фото: carscoops.com

Найпотужніший Lucid Air здатний розігнатися до 100 км/год за 2,5 с і розвиває 270 км/год. Тобто він програє Tesla Model S в динаміці, але володіє відчутно більшим запасом ходу.

Раніше Фокус повідомляв, що представлений перший серійний електромобіль із запасом ходу в 1000 км. Він надійде в продаж із початку 2022 року.