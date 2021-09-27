Теслі на заздрість: показали перший у світі електромобіль із запасом ходу 1 000 км
Китайський електромобіль Nio ET7 відрізняється добре відпрацьованою аеродинамікою. До того ж, він отримав інноваційний автопілот.
Новий NIO ET7 готуються запустити у виробництво в Китаї. Електромобіль надійде в продаж із першого кварталу 2022 року і стане одним із найбільш просунутих у світі. Про це повідомляє сайт InsideEVs.
Головна перевага електрокара — це його запас ходу в 1 000 км. На це здатна топова версія з батареєю ємністю 150 кВт∙год. Також будуть запропоновані варіанти з батареями на 70 кВт∙год (запас ходу — 500 км) і 100 кВт∙год (запас ходу — 700 км).
Ключем до величезного запасу ходу є не тільки велика батарея, а й продумана аеродинаміка. Коефіцієнт лобового опору складає 0,208 і це один із кращих показників серед серійних авто.
Дизайн NIO ET7 — дійсно стрімкий та обтічний. У ліфтбек F-класу витягнутий силует із похилим дахом і висувними дверними ручками. Авто вийшло досить великим:
- довжина — 5 098 мм;
- ширина — 1 987 мм;
- висота — 1 505 мм;
- колісна база — 3 060 мм.
Ще одна інновація електрокара — автопілот із лідаром (лазерним далекоміром), 11 камерами, 5 радарами та 12 сенсорами. Він розпізнає інші авто на відстані до 700 метрів.
Китайський електромобіль повнопривідний та оснащений двома моторами сумарною потужністю 653 к. с. Він здатний розігнатися до сотні за 3,9 с, а гальмівний шлях зі 100 км/год складає всього 33,5 м.
Новий NIO ET7 вже доступний для замовлення та оголошені ціни на модель. Базова версія коштує 69,2 тис. доларів, а найдорожча — $81,2 тис.
Раніше Фокус повідомляв, що в Китаї представили перший у світі електромобіль з інноваційним автопілотом.