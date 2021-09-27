Теслі на заздрість: показали перший у світі електромобіль із запасом ходу 1 000 км

Китайський електромобіль Nio ET7 відрізняється добре відпрацьованою аеродинамікою. До того ж, він отримав інноваційний автопілот.

Новий NIO ET7 готуються запустити у виробництво в Китаї. Електромобіль надійде в продаж із першого кварталу 2022 року і стане одним із найбільш просунутих у світі. Про це повідомляє сайт InsideEVs.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

[ + – ] Електромобіль вже доступний для замовлення за ціною від 69,2 тис. доларів Фото: NIO

Головна перевага електрокара — це його запас ходу в 1 000 км. На це здатна топова версія з батареєю ємністю 150 кВт∙год. Також будуть запропоновані варіанти з батареями на 70 кВт∙год (запас ходу — 500 км) і 100 кВт∙год (запас ходу — 700 км).

Ключем до величезного запасу ходу є не тільки велика батарея, а й продумана аеродинаміка. Коефіцієнт лобового опору складає 0,208 і це один із кращих показників серед серійних авто.

[ + – ] Повнопривідний NIO ET7 оснащений двома моторами сумарною потужністю 653 к. с. Фото: NIO

Дизайн NIO ET7 — дійсно стрімкий та обтічний. У ліфтбек F-класу витягнутий силует із похилим дахом і висувними дверними ручками. Авто вийшло досить великим:

довжина — 5 098 мм;

ширина — 1 987 мм;

висота — 1 505 мм;

колісна база — 3 060 мм.

Ще одна інновація електрокара — автопілот із лідаром (лазерним далекоміром), 11 камерами, 5 радарами та 12 сенсорами. Він розпізнає інші авто на відстані до 700 метрів.

[ + – ] Автопілот NIO здатний розрізняти авто на відстані до 700 м Фото: NIO

Китайський електромобіль повнопривідний та оснащений двома моторами сумарною потужністю 653 к. с. Він здатний розігнатися до сотні за 3,9 с, а гальмівний шлях зі 100 км/год складає всього 33,5 м.

Новий NIO ET7 вже доступний для замовлення та оголошені ціни на модель. Базова версія коштує 69,2 тис. доларів, а найдорожча — $81,2 тис.

Раніше Фокус повідомляв, що в Китаї представили перший у світі електромобіль з інноваційним автопілотом.