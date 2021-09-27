Тесле на зависть: показали первый в мире электромобиль с запасом хода 1000 км
Китайский электромобиль Nio ET7 отличается хорошо проработанной аэродинамикой. К тому же, он получил инновационный автопилот.
Новый NIO ET7 готовятся запустить в производство в Китае. Электромобиль поступит в продажу с первого квартала 2022 года и станет одним из самых продвинутых в мире. Об этом сообщает сайт InsideEVs.
Главное достоинство электрокара – это его запас хода в 1000 км. На это способна топовая версия с батареей емкостью 150 кВт∙ч. Также будут предложены варианты с батареями на 70 кВт∙ч (запас хода – 500 км) и 100 кВт∙ч (запас хода – 700 км).
Ключом к огромному запасу хода является не только большая батарея, но и продуманная аэродинамика. Коэффициент лобового сопротивления составляет 0,208 и это один из лучших показателей среди серийных авто.
Дизайн NIO ET7 – действительно стремительный и обтекаемый. У лифтбэка F-класса вытянутый силуэт с покатой крышей и выдвижными дверными ручками. Авто получился довольно крупным:
- Длина – 5098 мм
- Ширина – 1987 мм
- Высота – 1505 мм
- Колесная база – 3060 мм
Еще одна инновация электрокара – автопилот с лидаром (лазерным дальномером), 11 камерами, 5 радарами и 12 сенсорами. Он распознает другие авто на расстоянии до 700 метров.
Китайский электромобиль полноприводной и оснащен двумя моторами суммарной мощностью 653 л. с. Он способен разогнаться до сотни за 3,9 с, а тормозной путь со 100 км/ч составляет всего 33,5 м.
Новый NIO ET7 уже доступен для заказа и объявлены цены на модель. Базовая версия стоит 69,2 тыс. долларов, а самая дорогая — $81,2 тыс.
Ранее Фокус сообщал, что в Китае представили первый в мире электромобиль с инновационным автопилотом.