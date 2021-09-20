Круче Теслы: поступил в продажу недорогой китайский электрокар с автопилотом
В Китае начались продажи нового электрического седана XPeng P5. При цене от 24 900 до 34 000 долларов он имеет характеристики на уровне Tesla, а среди оснащения — первый в мире автопилот с лидаром.
Электромобиль XPeng P5 – седан D-класса длиной 4808 мм, шириной 1840 мм и высотой 1530 мм. У автомобиля обтекаемый дизайн с покатой крышей и выдвижными дверными ручками.
Аэродинамика, кстати, очень неплохо проработана – коэффициент лобового сопротивления равен 0,223 и это один из самых низких показателей среди серийных авто.
В салоне обращает на себя внимание огромный сенсорный дисплей портретного формата. Передние сиденья можно разложить в два спальных места.
Топовые версии XPeng P5 оснащают первым в мире автопилотом с лидаром (лазерным дальномером) – этой технологии нет даже у Tesla. Кроме того, в беспилотном режиме работают четыре камеры, пять радаров и 12 ультразвуковых сенсоров.
Все XPeng P5 оснащены 211-сильным электромотором. На выбор предложены три батареи, причем в самом дорогом варианте запас хода – на уровне Tesla:
- батарея емкостью 55,9 кВт∙ч, запас хода – 460 км
- батарея емкостью 66,2 кВт∙ч, запас хода – 550 км
- батарея емкостью 71,4 кВт∙ч, запас хода – 600 км
Чтобы показать, что эти цифры реальные, в XPeng устроили испытания Р5. На них базовая версия проехала 447 км без подзарядки, а самая дальнобойная – 569 км.
Ранее Фокус сообщал, что молодая калифорнийская компания Rivian тоже обскакала Илона Маска с Tesla и электропикап Rivian R1T уже поступил в продажу.
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