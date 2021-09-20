Круче Теслы: поступил в продажу недорогой китайский электрокар с автопилотом

В Китае начались продажи нового электрического седана XPeng P5. При цене от 24 900 до 34 000 долларов он имеет характеристики на уровне Tesla, а среди оснащения — первый в мире автопилот с лидаром.

Электромобиль XPeng P5 – седан D-класса длиной 4808 мм, шириной 1840 мм и высотой 1530 мм. У автомобиля обтекаемый дизайн с покатой крышей и выдвижными дверными ручками.

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[ + – ] Топовый XPeng P5 обладает запасом хода в 600 км Фото: Xpeng

Аэродинамика, кстати, очень неплохо проработана – коэффициент лобового сопротивления равен 0,223 и это один из самых низких показателей среди серийных авто.

В салоне обращает на себя внимание огромный сенсорный дисплей портретного формата. Передние сиденья можно разложить в два спальных места.

[ + – ] Китайский электромобиль первым в мире оснастили автопилотом с лидаром Фото: Xpeng

Топовые версии XPeng P5 оснащают первым в мире автопилотом с лидаром (лазерным дальномером) – этой технологии нет даже у Tesla. Кроме того, в беспилотном режиме работают четыре камеры, пять радаров и 12 ультразвуковых сенсоров.

Все XPeng P5 оснащены 211-сильным электромотором. На выбор предложены три батареи, причем в самом дорогом варианте запас хода – на уровне Tesla:

батарея емкостью 55,9 кВт∙ч, запас хода – 460 км

батарея емкостью 66,2 кВт∙ч, запас хода – 550 км

батарея емкостью 71,4 кВт∙ч, запас хода – 600 км

[ + – ] Передние кресла раскладываются и образуют два спальных места Фото: Xpeng

Чтобы показать, что эти цифры реальные, в XPeng устроили испытания Р5. На них базовая версия проехала 447 км без подзарядки, а самая дальнобойная – 569 км.

Ранее Фокус сообщал, что молодая калифорнийская компания Rivian тоже обскакала Илона Маска с Tesla и электропикап Rivian R1T уже поступил в продажу.

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