Разрушая стереотипы: китайские автомобили приятно удивили в краш-тестах (видео)

Организация EuroNCAP провела очередную серию краш-тестов и на этот раз взялась проверить китайские автомобили. Результаты испытаний оказались неожиданными.

Краш-тесты EuroNCAP прошли китайские кроссоверы Lynk&Co 01 и NIO ES8, которые выходят на европейский рынок. Оба они получили максимальную оценку в 5 звезд и на данный момент это одни из самых безопасных авто из Китая.

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[ + – ] NIO ES8 2021 года – самостоятельная разработка китайской компании Фото: NIO [ + – ] Lynk&Co 01 построен на платформе Volvo XC40 Фото: Geely

Кроссовер Lynk&Co 01 от Geely заработал 96% за защиту взрослых пассажиров и 87% — за детей. Безопасность для пешеходов оценили в 71%, а электронные устройства обеспечения безопасности – в 81%.

[ + – ] Краш-тест Lynk&Co 01

Результаты модели высокие даже по меркам EuroNCAP. Следует отметить, что в ее разработке принимали активное участие специалисты Volvo (шведская марка, как известно, принадлежит Geely), для которых безопасность всегда была очень важной. Lynk&Co 01 построен на платформе Volvo XC40, который считается одним из самых безопасных авто в своем классе.

[ + – ] Lynk&Co 01 завоевал высокие оценки в краш-тесте EuroNCAP Фото: EuroNCAP [ + – ] Lynk&Co 01 завоевал высокие оценки в краш-тесте EuroNCAP Фото: EuroNCAP

А вот электромобиль NIO ES8 – самостоятельная разработка китайской компании. Он заработал 82% за защиту взрослых, 84% — за детей, 72% — за безопасность для пешеходов и 92% — за электронные системы безопасности.

[ + – ] Краш-тест NIO ES8

Генеральный секретарь EuroNCAP Мишель ван Ратинген отметил: "Lynk & Co и NIO показывают, что "Сделано в Китае" больше не является уничижительным термином, когда речь идет о безопасности автомобилей. Эти два новых авто, разработанных в Китае, отлично показали себя в наших тестах. Автопроизводители понимают, что необходимо соответствовать высоким стандартам EuroNCAP, если они хотят продавать автомобили в Европе".

[ + – ] NIO ES8 завоевал высокие оценки в краш-тесте EuroNCAP Фото: EuroNCAP [ + – ] NIO ES8 завоевал высокие оценки в краш-тесте EuroNCAP Фото: EuroNCAP

Недавно Фокус сообщал, что еще два китайских бренда рвутся в Европу.