Новые китайские бренды Wey и Ora рвутся в Европу, но в Украину им попасть будет легче (видео)

Китайская компания Great Wall делает очередную попытку выйти на европейский автомобильный рынок со своими брендами Wey и Ora. Имея представительство Great Wall в Украине, можем ожидать их появление и в нашей стране.

Чтобы доказать серьезность своих намерений, китайская компания Great Wall приняла участие в выставки IAA в Мюнхене, где показала две модели сразу двух своих брендов — Wey и Ora. Причем, заказы от европейских покупателей компания планирует принимать уже к концу этого года.

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[ + – ] Китайская компания Great Wall на выставке IAA в Мюнхене показала новинку - Wey Coffee 01 Фото: Great Wall [ + – ] Китайская компания Great Wall на выставке IAA в Мюнхене показала новинку - Ora Cat Фото: Great Wall

В Украине же уже есть представитель компании Great Wall, так что вполне вероятно, что данные модели попадут и на украинский рынок.

Одна из них пока носит название Wey Coffee 01. Это гибридный кроссовер длиной 4875 мм, что ставит его в один класс с BMW X5 и Mercedes-Benz GLE.

[ + – ] Wey Coffee 01 может 150 км проехать на одном только электричестве Фото: Great Wall

В движении Coffee 01 приводит гибридная силовая установка, которая состоит из 2-литрового бензинового турбомотора и двух электродвигателей – по одному для передних и задних колес.

Ее суммарная мощность составляет 476 л.с., разгон до "сотни" занимает менее 5 секунд, а батарея емкостью 41,8 кВт∙ч позволяет проехать 150 км на одном только электричестве! Это показатель некоторых "чистых" электромобилей в Украине.

[ + – ] Длина Wey Coffee 01 составляет 4875 мм Фото: Great Wall [ + – ] Wey Coffee 01 имеет достаточно классическую "европейскую" внешность Фото: Great Wall

При этом, бензиновый двигатель Coffee 01 может не только вырабатывать энергию для питания электромоторов, а также через 2-ступенчатую трансмиссию вращать передние колеса. Таким образом, диапазон использования такого кроссовера очень широк.

Чего не скажешь, про вторую модель – выполненный в ретростиле электрический хэтчбек Ora Cat. Его запас хода составляет 300 и 400 км в зависимости от емкости тяговой батареи — 46 или 59 кВт∙ч. С электромотором мощностью 169 л.с. на передних колесах, этот "Кот" разгоняется до 100 км/ч за 8,5 секунд.

[ + – ] Этот "Кот" разгоняется до 100 км/ч за 8,5 секунд Фото: Great Wall

А в городе этот автомобильчик длиной 4235 мм должен чувствовать себя как рыба в воде. Особенно с таким оснащением, как адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора и система автоматической парковки.

[ + – ] Ora Cat

[ + – ] 5-дверный хэтчбек Ora Cat выполнен в ретростиле [ + – ] Длина Ora Cat составляет 4235 мм Фото: Great Wall

Напомним, что совсем недавно китайская компания Great Wall презентовала еще и крупный люксовый внедорожник под новым брендом Tank, который замахнулся на Toyota Land Cruiser 300 и Mercedes-Maybach GLS.