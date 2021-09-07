Нові китайські бренди Wey та Ora рвуться в Європу, але в Україну їм потрапити буде легше (відео)

Китайська компанія Great Wall робить чергову спробу вийти на європейський автомобільний ринок зі своїми брендами Wey та Ora. Маючи представництво Great Wall в Україні, можемо очікувати їхню появу й у нашій країні.

Щоб довести серйозність своїх намірів, китайська компанія Great Wall взяла участь у виставці IAA в Мюнхені, де показала дві моделі відразу двох своїх брендів — Wey та Ora. Причому, замовлення від європейських покупців компанія планує брати вже до кінця цього року.

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[ + – ] Китайська компанія Great Wall на виставці IAA в Мюнхені показала новинку — Wey Coffee 01 Фото: Great Wall [ + – ] Китайська компанія Great Wall на виставці IAA в Мюнхені показала новинку — Ora Cat Фото: Great Wall

В Україні ж уже є представник компанії Great Wall, тож цілком ймовірно, що ці моделі потраплять і на український ринок.

Одна з них поки носить назву Wey Coffee 01. Це гібридний кросовер довжиною 4 875 мм, що ставить його в один клас із BMW X5 і Mercedes-Benz GLE.

[ + – ] Wey Coffee 01 може 150 км проїхати лише на електриці Фото: Great Wall

У рух Coffee 01 призводить гібридна силова установка, яка складається з 2-літрового бензинового турбомотора і двох електродвигунів — по одному для передніх і задніх колесах.

Її сумарна потужність становить 476 к. с., розгін до "сотні" займає менше 5 секунд, а батарея ємністю 41,8 кВт∙год дозволяє проїхати 150 км лише на електриці! Це показник деяких "чистих" електромобілів в Україні.

[ + – ] Довжина Wey Coffee 01 складає 4 875 мм Фото: Great Wall [ + – ] Wey Coffee 01 має досить класичну "європейську" зовнішність Фото: Great Wall

При цьому, бензиновий двигун Coffee 01 може не тільки виробляти енергію для живлення електромоторів, а також через 2-ступеневу трансмісію обертати передні колеса. Так, діапазон використання такого кросовера дуже широкий.

Чого не скажеш про другу модель — виконаний у стилі ретро електричний хетчбек Ora Cat. Його запас ходу складає 300 і 400 км залежно від ємності тягової батареї — 46 або 59 кВт∙год. З електромотором потужністю 169 к. с. на передніх колесах, цей "Кіт" розганяється до 100 км/год за 8,5 секунд.

[ + – ] Цей "Кіт" розганяється до 100 км/год за 8,5 секунд Фото: Great Wall

А в місті цей автомобільчик довжиною 4 235 мм повинен відчувати себе як риба у воді. Особливо з таким оснащенням, як адаптивний круїз-контроль, камери кругового огляду та система автоматичного паркування.

[ + – ] Ora Cat

[ + – ] 5-дверний хетчбек Ora Cat виконаний в стилі ретро [ + – ] Довжина Ora Cat становить 4 235 мм Фото: Great Wall

Нагадаємо, що зовсім нещодавно китайська компанія Great Wall презентувала ще й великий люксовий позашляховик під новим брендом Tank, який замахнувся на Toyota Land Cruiser 300 і Mercedes-Maybach GLS.