Новый Great Wall Tank 500 замахнулся на Toyota Land Cruiser 300 и Mercedes-Maybach GLS (видео)
Китайская компания Great Wall показала очередную модель рамного внедорожника, которые с начала этого года выпускаются под новым брендом Tank.
Great Wall Tank 500, это первая модель, в основе которой лежит полностью новая платформа с продольно расположенным двигателем, независимой передней подвеской и неразрезным задним мостом.
Позже на ней будут построены и другие модели Tank, а так же полноразмерный конкурент Ford F-150 — пикап Great Wall X Cannon, о котором Фокус рассказывал ранее.
В чертах и размерах Tank 500 действительно можно узнать Toyota — Land Cruiser 300 и Sequoia. А с такими опциями, как двухцветная окраска кузова, выдвижные подножки с электроприводом и хромированная отделка вертикальных элементов оконных рам, а также дизайном многоспицевых колесных дисков этот Great Wall напоминает самый премиальный из внедорожников от Mercedes-Benz.
Размеры Great Wall Tank 500:
- Длина – 4878 (5070*) мм
- Ширина – 1934 мм
- Высота – 1905 мм
* с вывешенным сзади запасным колесом (опция)
Не менее роскошен и салон Tank 500. Интерьер украшают светлые вставки "под дерево", хромированные клавиши и джойстики, которые заведуют основными функциями. А селектор коробки передач напоминает дорогой перстень с крупным бриллиантом.
Салон отделан натуральной кожей, которая может иметь комбинированную расцветку, а первые два ряда сидений оборудованы подогревом и вентиляцией.
В оснащение также входят: 4-зонный климат-контроль с отдельным 7-дюймовым сенсорным экраном на втором ряду, панорамная крыша, цифровой щиток приборов диагональю 12,3 дюйма, центральная панель мультимедийной системы диагональю 14,6 дюйма, проекционный дисплей и многое другое оборудование.
Несмотря на столь импозантный и роскошный внешний вид, Great Wall Tank 500 является серьезным внедорожником. За подключение передних колес отвечает электромагнитная муфта, трансмиссия оборудована раздаточной коробкой с понижающей передачей (с коэффициентом понижения 2,64), есть блокировка заднего межколесного дифференциала и возможность докупить такую же для передних колес.
Система выбора режимов движения может иметь до 11 настроек для движения по бездорожью. Правда, на настройки подвески и величину дорожного просвета они не влияют, так как подвеска у этого "Танка" пружинная. Правда, и без этого геометрическая проходимость впечатляет:
- Дорожный просвет – 224 мм
- Угол въезда – 29,6 градуса
- Угол съезда – 24 градуса
- Глубина преодолеваемого брода – 800 мм
Силовой агрегат только один. Зато это новый бензиновый 3,0-литровый V6 с комбинированным впрыском, двумя турбонагнетателями и 48-вольтовым стартер-генератором (похожая схема используется в гибридных Mercedes-Benz). Двигатель развивает 354 л.с. и 500 Нм, причем 320 Нм из них доступны уже при 1000 об/мин. Коробка передач – 9-ступенчатая автоматическая.
В Китае внедорожник Tank 500 начнут продавать в конце этого года. Цена пока не известна, как и вероятность появления этого авто в Украине. А ведь у нас такой "танк" вполне может прижиться, учитывая любовь наших автолюбителей к флагманским внедорожникам от Тойоты и Мерседес.
Для Great Wall не в новинку представлять авто в стиле известных моделей. Фокус уже рассказывал, что компания представила электромобиль в ретростиле, очень похожий на VW Beetle.