Разделы
Материалы
Авто

Новый Great Wall Tank 500 замахнулся на Toyota Land Cruiser 300 и Mercedes-Maybach GLS (видео)

1334
Great Wall Tank 500, внедорожник, внешность Great Wall Tank 500, экстерьер, автосалон в Китае, китайский внедорожник
Фото: autohome.com.cn | Great Wall Tank 500 бросает вызов Toyota Land Cruiser 300 и Mercedes-Maybach GLS

Китайская компания Great Wall показала очередную модель рамного внедорожника, которые с начала этого года выпускаются под новым брендом Tank.

Great Wall Tank 500, это первая модель, в основе которой лежит полностью новая платформа с продольно расположенным двигателем, независимой передней подвеской и неразрезным задним мостом.

китайский внедорожник, вид спереди и сбоку, новый внедорожник из Китая, Great Wall Tank 500
Под новым брендом Tank отныне выпускаются рамные внедорожники Great Wall
Фото: Great Wall

Позже на ней будут построены и другие модели Tank, а так же полноразмерный конкурент Ford F-150 — пикап Great Wall X Cannon, о котором Фокус рассказывал ранее.

В чертах и размерах Tank 500 действительно можно узнать Toyota — Land Cruiser 300 и Sequoia. А с такими опциями, как двухцветная окраска кузова, выдвижные подножки с электроприводом и хромированная отделка вертикальных элементов оконных рам, а также дизайном многоспицевых колесных дисков этот Great Wall напоминает самый премиальный из внедорожников от Mercedes-Benz.

китайский внедорожник, вид сбоку, автосалон в Китае, двухцветная окраска
Ддвухцветная окраска кузова, хромированная отделка вертикальных элементов оконных рам, дизайн многоспицевых колесных дисков ...
Фото: autohome.com.cn
китайский внедорожник, вид сзади и сбоку, автосалон в Китае, двухцветная окраска
... как и выдвижные подножки с электроприводом - все напоминает о Mercedes-Maybach GLS, хотя форма кузова и оконная линия отсылают к Land Cruiser 300
Фото: autohome.com.cn

Размеры Great Wall Tank 500:

  • Длина – 4878 (5070*) мм
  • Ширина – 1934 мм
  • Высота – 1905 мм

* с вывешенным сзади запасным колесом (опция)

Не менее роскошен и салон Tank 500. Интерьер украшают светлые вставки "под дерево", хромированные клавиши и джойстики, которые заведуют основными функциями. А селектор коробки передач напоминает дорогой перстень с крупным бриллиантом.

китайский внедорожник, вид сбоку
Длина машины без вывешенного сзади запасного колеса - 4878 мм
Фото: Great Wall
китайский внедорожник, вид сбоку
Длина машины с вывешенным сзади запасным колесом - 5070 мм
Фото: Great Wall

Салон отделан натуральной кожей, которая может иметь комбинированную расцветку, а первые два ряда сидений оборудованы подогревом и вентиляцией.

В оснащение также входят: 4-зонный климат-контроль с отдельным 7-дюймовым сенсорным экраном на втором ряду, панорамная крыша, цифровой щиток приборов диагональю 12,3 дюйма, центральная панель мультимедийной системы диагональю 14,6 дюйма, проекционный дисплей и многое другое оборудование.

салон, интерьер, дорогая отделка деревом и кожей, сенсорные экраны. цифровая передняя панель
Интерьер в Tank 500 совсем не такой как в танке - тут все изыскано и богато
Фото: Great Wall
кообка передач, автоматическая трансмиссия, автомат, ручка переключения коробки передач, селектор автомата, АКП
Селектор коробки передач напоминает дорогой перстень с крупным бриллиантом
Фото: Great Wall

Несмотря на столь импозантный и роскошный внешний вид, Great Wall Tank 500 является серьезным внедорожником. За подключение передних колес отвечает электромагнитная муфта, трансмиссия оборудована раздаточной коробкой с понижающей передачей (с коэффициентом понижения 2,64), есть блокировка заднего межколесного дифференциала и возможность докупить такую же для передних колес.

Great Wall Tank 500 на автосалоне в Китае

Система выбора режимов движения может иметь до 11 настроек для движения по бездорожью. Правда, на настройки подвески и величину дорожного просвета они не влияют, так как подвеска у этого "Танка" пружинная. Правда, и без этого геометрическая проходимость впечатляет:

  • Дорожный просвет – 224 мм
  • Угол въезда – 29,6 градуса
  • Угол съезда – 24 градуса
  • Глубина преодолеваемого брода – 800 мм

Силовой агрегат только один. Зато это новый бензиновый 3,0-литровый V6 с комбинированным впрыском, двумя турбонагнетателями и 48-вольтовым стартер-генератором (похожая схема используется в гибридных Mercedes-Benz). Двигатель развивает 354 л.с. и 500 Нм, причем 320 Нм из них доступны уже при 1000 об/мин. Коробка передач – 9-ступенчатая автоматическая.

второй ряд сидений, кожаная оббивка, комбинированная отделка, салон Great Wall Tank 500
Можно заказать комбинированную расцветку отделки
Фото: Great Wall
третий ряд сидений, кожаная оббивка, салон Great Wall Tank 500
Сиденья всех трех рядов оббиты кожей
Фото: Great Wall
электропривод сидений третьего ряда, отделка багажника, багажник Great Wall Tank 500
Сиденья третьего ряда складываются и поднимаются при помощи электроприводов
Фото: Great Wall
второй ряд сидений, кожаная оббивка, комбинированная отделка, салон Great Wall Tank 500
третий ряд сидений, кожаная оббивка, салон Great Wall Tank 500
электропривод сидений третьего ряда, отделка багажника, багажник Great Wall Tank 500

В Китае внедорожник Tank 500 начнут продавать в конце этого года. Цена пока не известна, как и вероятность появления этого авто в Украине. А ведь у нас такой "танк" вполне может прижиться, учитывая любовь наших автолюбителей к флагманским внедорожникам от Тойоты и Мерседес.

Для Great Wall не в новинку представлять авто в стиле известных моделей. Фокус уже рассказывал, что компания представила электромобиль в ретростиле, очень похожий на VW Beetle.