Great Wall представил электромобиль в ретростиле, очень похожий на VW Beetle

Электрический ретрокар марки WEI, входящей в состав Great Wall, почти копирует легендарный Фольксваген Жук по дизайну. Зато начинка — самая современная.

Самой ожидаемой премьерой автосалона в Чэнду является электромобиль WEI в ретростиле от Great Wall. Премьера электромобиля для китайской прессе состоялась в Музее классических автомобилей Саньхэ в Чэнду.

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Официальные фотографии автомобиля подтверждают его родство с ранее представленным электромобилем Ora. На изображениях интерьера видно, что компания Great Wall приложила немного больше усилий, чем при создании экстерьера, чтобы придать новинке особую индивидуальность. WEI получил три экрана, два из которых сенсорные, широкое применение кожи и дерева, подсветку мягких тонов, а также дефлекторы обдува, которые повторяют новые модели Mercedes-Benz.

Китайский автопроизводитель пока не сообщает всех технических подробностей новинки. Но точно известно, что машина получит электрическую силовую установку с двумя электромоторами. Тяговый аккумулятор расположен под полом машины.

В автомобиле используются светодиодные адаптивные фары, и другие нетипичные для ретрокара системы активной безопасности, как адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе и пр. Great Wall WEI должен пойти в серию уже в следующем году. Цену и технические характеристики мы узнаем ближе к старту продаж.

Ранее мы писали, что Great Wall представил впечатляющий пикап Cannon X. Новый пикап оснащен трехлитровым двигателем V6 с турбонаддувом, развивающим 354 л.с. и 500 Нм.

Также Фокус сообщал, что Porsche анонсировал новый электромобиль. Новинка может воплотиться в электрические 718 Boxster и Cayman.