Porsche анонсировал новый электрический суперкар

Тизерное изображение нового электрического суперкара немецкого бренда появилось в одном из аккаунтов кампании в социальных сетях.

Компания Porsche опубликовала в Instagram первое изображение своего нового электромобиля. Заявлено, что анонсируемый электрический концепт-кар официально дебютирует 6 сентября в рамках Международного автошоу в Мюнхене.

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Согласно заявлению, Porsche нацелено в своих новых продуктах сочетать инновационные технологии с захватывающим дух дизайном, вдохновляясь своим более чем 70-летним наследием в автоспорте. Это сообщение намекает на то, что новый электрический спортивный автомобиль может быть нацелен на автоспорт.

Единственное изображение показывает только крупным планом переднюю оптику. Фара с четырьмя светодиодами соединена в один блок с воздухозаборником в переднем крыле. Некоторые поклонники Porsche заметили легкое сходство фары с единственной доступной картинки с фарами первой генерации Boxster.

Есть шанс, что "перспективное концептуальное исследование", как свой новый продукт называет сама компания Porsche, может стать электрическим преемником 718 Boxster и Cayman. Однако отсылка к автоспорту может намекать на экспериментальный гоночный автомобиль с полностью электрической трансмиссией.

Ожидается, что электрификация модельного ряда Porsche, которая началась с подключаемых гибридных версий Cayenne и Panamera, за которыми последовал полностью электрический Taycan, продолжится электрическим кроссовером Macan. Больше подробностей о новинке станет известно ближе к дате официальной премьеры.

Ранее Фокус писал, что Porsche 356A 1956 года отправили в Антарктиду за мировым рекордом. Классическое купе в рамках проекта "356 World Rally Tour" уже проехало более 32 200 км по всему миру.