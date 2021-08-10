Классический Porsche 356 отправится в Антарктиду ради мирового рекорда (видео)

Рене Бринкерхофф и команда Valkyrie Racing Team этой зимой отправятся в Антарктиду, чтобы завершить свою миссию по организации гонок на всех континентах Земли до конца 2021 года.

Команда энтузиастов планирует проехать на Porsche 356A 1956 года 573 км по льду Антарктики. Классическое купе в рамках проекта "356 World Rally Tour" уже проехало более 32 200 км по всему миру. Если Рене удастся совершить задуманное, то она станет первой женщиной, участвовавшей в гонках на всех континентах, а Porsche — первой классической машиной, которая это сделала.

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В Антарктиде навигатором Бинкерхоффа будет Джейсон де Картерет, знаменитый путешественник из Великобритании, который побывал на Северном и Южном полюсах свыше десяти раз. Вместе они отправятся в поход к леднику Юнион в Антарктиде в начале декабря. Автомобиль, как и следовало ожидать, подготовлен к суровым испытаниям. Porsche сильно облегчен и к тому же поставлен на гусеничный ход!

Бринкерхофф и ее Порше ранее участвовали в ралли Пекин-Париж, Targa Tasmania и Carrera Panamericana. Маршруты этих гонок пролегали через Африку, Азию, Европу, Северную Америку, Южную Америку и Океанию, оставив команде только Антарктиду.

Команда Valkyrie Racing Team не просто идет к рекорду, она еще занимается благотворительностью, собирая деньги в свой фонд по борьбе с торговлей людьми. Рене уже собрала более 400 тысяч долларов через некоммерческое подразделение своей команды Valkyrie Gives, расположенное в Колорадо.

Меценаты, которые пожертвуют 356 долларов на программу Antarctic Ice Challenge, смогут увидеть свое имя на внутренней стороне капота Porsche, а все деньги будут переданы организациям, борющимся с торговлей людьми.

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