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Porsche показала первый электрический минивэн с автопилотом и ассиметричным салоном

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концепт Porsche Vision Renndienst
Фото: Porsche | Минивен Porsche получил необычную компоновку салона.

Благодаря продвинутому автопилоту водитель концептуального минивэна Porsche Vision Renndienst может не следить за дорогой, развернувшись лицом к пассажирам.

Шестиместный минивэн Porsche Vision Renndienst получил необычную компоновку салона: на первом ряду по центру установлено кресло водителя, на втором ряду — два раздельных кресла, а третий ряд занял трехместный диван. Интересно, что немецкий автопроизводитель представляет концепт-кар фрагментарно уже несколько лет. В прошлом году была рассекречена внешность машины, теперь же компания демонстрирует интерьер электромобиля.

Первый минивен от Porsche получил продвинутый автопилот.

Сдвижные боковые двери сразу открывают доступ пассажирам ко всем трем рядам. Автопроизводитель анонсировал, что у машины электрическая силовая установка. Также сообщается, что минивэн оснащен продвинутым автопилотом пятого уровня автономности — водитель может не только убрать руки с руля, но и полностью отвлечься от контроля за дорожной ситуацией, развернувшись лицом к пассажирам (водительское кресло поворачивается на 180 градусов).

Анонсированный в 2020 году в рамках показа секретных концептов Porsche Unseen, минивэн пока не спешит становиться серийным. Концепт-кар Vision Renndienst является поисковым проектом немецких дизайнеров в сфере электромобилей будущего и демонстрирует, что бренд, прочно ассоциирующийся у нас с бензиновыми суперкарами, готов к кардинальным переменам и трансформациям модельной линейки.

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