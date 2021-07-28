Porsche показала первый электрический минивэн с автопилотом и ассиметричным салоном

Благодаря продвинутому автопилоту водитель концептуального минивэна Porsche Vision Renndienst может не следить за дорогой, развернувшись лицом к пассажирам.

Шестиместный минивэн Porsche Vision Renndienst получил необычную компоновку салона: на первом ряду по центру установлено кресло водителя, на втором ряду — два раздельных кресла, а третий ряд занял трехместный диван. Интересно, что немецкий автопроизводитель представляет концепт-кар фрагментарно уже несколько лет. В прошлом году была рассекречена внешность машины, теперь же компания демонстрирует интерьер электромобиля.

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Сдвижные боковые двери сразу открывают доступ пассажирам ко всем трем рядам. Автопроизводитель анонсировал, что у машины электрическая силовая установка. Также сообщается, что минивэн оснащен продвинутым автопилотом пятого уровня автономности — водитель может не только убрать руки с руля, но и полностью отвлечься от контроля за дорожной ситуацией, развернувшись лицом к пассажирам (водительское кресло поворачивается на 180 градусов).

Анонсированный в 2020 году в рамках показа секретных концептов Porsche Unseen, минивэн пока не спешит становиться серийным. Концепт-кар Vision Renndienst является поисковым проектом немецких дизайнеров в сфере электромобилей будущего и демонстрирует, что бренд, прочно ассоциирующийся у нас с бензиновыми суперкарами, готов к кардинальным переменам и трансформациям модельной линейки.

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