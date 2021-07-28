Porsche показала перший електричний мінівен з автопілотом та асиметричним салоном

Завдяки просунутому автопілоту водій концептуального мінівена Porsche Vision Renndienst може не стежити за дорогою, розвернувшись обличчям до пасажирів.

Шестимісний мінівен Porsche Vision Renndienst отримав незвичайне компонування салону: на першому ряду по центру встановлене крісло водія, на другому ряду — два роздільні крісла, а третій ряд зайняв тримісний диван. Цікаво, що німецький автовиробник представляє концепт-кар фрагментарно вже кілька років. У минулому році була розсекречена зовнішність машини, тепер же компанія демонструє інтер'єр електромобіля.

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Зсувні бічні двері відразу відкривають доступ пасажирам до всіх трьох рядів. Автовиробник анонсував, що в машини електрична силова установка. Також повідомляється, що мінівен оснащений просунутим автопілотом п'ятого рівня автономності — водій може не тільки прибрати руки з керма, але й повністю відволіктися від контролю за дорожньою ситуацією, розвернувшись обличчям до пасажирів (водійське крісло повертається на 180 градусів).

Анонсований в 2020 році в рамках показу секретних концептів Porsche Unseen, мінівен поки не поспішає ставати серійним. Концепт-кар Vision Renndienst є пошуковим проєктом німецьких дизайнерів у сфері електромобілів майбутнього і демонструє, що бренд, міцно асоціюється у нас із бензиновими суперкарами, готовий до кардинальних змін і трансформацій модельної лінійки.

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