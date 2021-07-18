Хоть в Дакар, хоть на Марс: представлен внедорожный суперкар на базе Porsche 911 (видео)

Автомобиль под названием Marc Philipp Gemballa Marsien — реинкарнация знаменитого гоночного Porsche 959, участвовавшего в легендарном внедорожном марафоне Париж-Дакар.

Создатель и идейный вдохновитель знаменитого немецкого тюнингового ателье Gemballa Уве Гембалла погиб в 2010 году. Вскоре его бизнес по созданию индивидуальных версий Porsche перешел к сторонним менеджерам, после чего компания практически исчезла с небосклона — последняя новинка датирована 2017 годом.

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Но дело Гембаллы живет — его сын Марк Филипп основал собственную фирму с тем же профилем деятельности, а теперь представил результат своего первого проекта Project Sandbox, получившего в итоге имя Marsien ("Марсианин").

[ + – ] Марк Филипп Гембалла и его творение

Суперкар Marc Philipp Gemballa Marsien создан по тем же канонам, которые фирма Porsche использовала в 1980-х годах, когда со специальной версией культового Porsche 959 участвовала в знаменитом ралли-рейде Париж-Дакар. Вот они: большая мощность, отличная аэродинамика и внушительный дорожный просвет.

В основе внедорожного купе Marsien — шасси Porsche 911 Turbo S текущего поколения. Но кузов у машины полностью новый, выполненный из углеродного волокна и многими штрихами похож на Porsche 959, который в 1985 году успешно выступал в Дакаре. Шасси 911 также серьезно доработали.

Так, совместно с фирмой KW Automotive спереди вместо стоек McPherson установили "двухрычажку". Кроме того "Марсианин" получил адаптивные амортизаторы, а также гидравлическую систему регулировки клиренса в пределах 120-250 мм.

Дальше — больше. В качестве опции для спорткара можно заказать внедорожную ходовую Reiger с увеличенным клиренсом и увеличенными ходами подвески.

Доработку двигателя доверили немецкой компании Ruf, которая модернизирует моторы Порше уже около 40 лет и имеет статус автопроизводителя, выпуская собственные доработанные версии спорткаров Porsche. Отдачу 3,7-литрового турбомотора увеличили с 650 л.с. и 800 Нм до 750 л.с. и 930 Нм. Если этой прибавки покажется мало, то пара новых турбин с повышенной производительностью накинют еще 80 "сил". Коробка передача PDK и система полного привода также усилены.

[ + – ] Porsche 959 на ралли-рейде Париж-Дакар в 1985 году

В сравнение с заводским 911 Turbo S, максималка увеличилась на 5 км/ч (до 335 км/ч), а разгонная динамика от 0 до 100 км/ч улучшилась на 0,1 секунды (теперь — 2,6 с). Заявлено, что компания выпустит Marsien тиражом всего 40 штук, и половина машин уже забронирована. Цена автомобиля — 495 тысяч евро. Причем это стоимость постройки, а значит, заказчику придется еще раскошелиться на покупку донорского Porsche 911 Turbo S, который обойдется как минимум в 222 тысячи евро.

Ранее сообщалось, что Porsche призвал своих поставщиков перейти исключительно на возобновляемые источники энергии. Если компании не пойдут на такой шаг, то автопроизводитель будет вынужден разорвать с ними контракты.

Также Фокус писал, что Porsche изучил потенциальную прибыльность воздушного такси. В исследовании говорится о перспективности направления, но новый вид транспорта требует миллиардных инвестиций.