Porsche разорвет контракты с поставщиками, которые не снизят выбросы углекислого газа

Компания стремится стать углеродно-нейтральной по всей производственно-сбытовой цепочке, поэтому ставит ультиматум своим поставщикам.

Немецкий автопроизводитель призвал своих поставщиков перейти исключительно на возобновляемые источники энергии. В противном случае они больше не будут получать контракты на поставку комплектующих на конвейер. На сегодняшний день у Porsche около 1300 поставщиков, и компания планирует к 2030 году обеспечить нейтралитет выбросов CO2 по всей производственно-сбытовой цепочке.

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В настоящее время на цепочку поставок Porsche приходится 20% общих выбросов парниковых газов, но ожидается, что этот показатель вырастет до 40% процентов к 2030 году в связи с продолжающейся электрификацией модельной линейки бренда.

В заявлении Porsche говорится, что его требование к поставщикам использовать возобновляемые источники энергии распространяется на любые контракты, заключенные на поставку производственных материалов и комплектующих для новых автомобилей. Если поставщик не желает переходить на зеленую энергию, он больше не будет рассматриваться для заключения контрактов в долгосрочной перспективе.

[ + – ] Финальная проверка Porsche Taycan после сборки.

"Наши поставщики аккумуляторных элементов уже должны использовать экологически чистую энергию с 2020 года. И теперь мы делаем следующий важный шаг: мы оговариваем, что наши все поставщики также используют только возобновляемые источники энергии для производства наших компонентов, чтобы еще больше снизить выбросы CO2", — заявил член исполнительного совета по закупкам Porsche AG, Уве-Карстен Штедтер.

Porsche также стремится сократить выбросы CO2 на собственных заводах. Завод в Цуффенхаузене, на котором производится Taycan, с 2019 года является углеродно-нейтральным, в то время как все другие линии в штаб-квартире Porsche с 2020 года стали углеродно-нейтральными. Кроме того, центр разработок Porsche в Вайсахе и завод в Лейпциге, где производятся Macan и Panamera, стали углеродно-нейтральными с начала этого года.

[ + – ] Углеродно-нейтральный завод Porsche в Лейпциге

Ранее мы сообщали, что Porsche массово отзывает электромобили Taycan и Taycan Cross Turismo. Отзыв связан с ошибками ПО, которые могут привести к потере мощности.

Как ранее сообщал Фокус, Porsche совместно с Rimac будет управлять брендом Bugatti. Совместное предприятие будет ведать разработкой и производством суперкаров.