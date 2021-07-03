Porsche объявила масштабный отзыв электромобилей Taycan и Taycan Cross Turismo

Отзыв затронет машины 2020 и 2021 модельных годов.

Компания Porsche официально объявила отзывную кампанию для электромобилей семейства Taycan — это, собственно, Taycan и недавняя новинка Taycan Cross Turismo. Отзыв коснется машин 2020 и 2021 годов выпуска вплоть до выпущенных в июне и суммарно затронет ни много ни мало 43 тысячи электрокаров.

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Отзыв призван устранить проблему с программным обеспечением, которая может вызвать внезапную потерю мощности во время вождения. Исполнительный директор Porsche Клаус Рехбергер сообщил, что проблема, приведшая в итоге к отзыву, наблюдалась примерно в 130 машинах. При этом аварий не было, а даже в случае возникновения проблемы рулевое управления и тормоза продолжают исправно функционировать.

[ + – ] Для устранение проблемы необходимо посещение официального дилера Porsche Фото: Вадим Добровольский

Компания уже подготовила обновление программного обеспечения, однако установить его "по воздуху" не получится — для устранения проблемы владельцам Taycan и Taycan Cross Turismo придется посетить дилерский центр, о чем их заблаговременно уведомят.

В головном офисе Porsche отметили, что из 43 тысяч отзывных машин около 3400 экземпляров были проданы в Германии, но раскладка по другим странам на данный момент неизвестна.

Затронет ли отзыв электрокары Porsche, проданные в Украине? Как сообщили Фокусу представители импортера Porsche в Украине, такая информация ожидается в ближайшее время. С момента запуска Taycan на украинском рынке было продано 107 экземпляров.

Как Фокус сообщал ранее, в Украине стартовали продажи электромобиля Hyundai Ioniq 5. На нашем рынке модель будет представлена в двух комплектациях, которые различаются мощностью силовой установки, емкостью батареи и оснащением.

Также мы рассказывали, что электрокар Volkswagen ID.4 не пользуется популярностью в Китае. В результате работникам завода, где машины выпускаются для местного рынка, даже предлагают самим выкупать продукцию.