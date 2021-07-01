Электромобиль Hyundai Ioniq 5 уже Украине: объявлены цены и комплектации

Электрокар будет продаваться двумя батареями различной емкости, также можно будет выбрать тип привода — моно и или полный.

Украинский импортер Hyundai начинает продажи электромобиля IONIQ 5 даже раньше обещанного. Во время глобальной премьеры новинки, в компании "Хюндай Мотор Украина" в комментарии Фокусу отметили, что приложат все усилия, чтобы машина появилась у нас до осени. Сейчас на дворе июль, а значит запуск электрокара удалось произвести на месяц раньше намеченного срока.

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В Hyundai называют Ioniq 5 кроссовером, но, по сути, это приподнятый хэтчбек. Электрокар построен на электрической платформе Electric-Global Modular Platform (E-GMP), что позволило оптимально увязать в единое целое батарейный блок (расположен под полом) и пассажирский салон. В интерьере — экологически чистые материалам, сенсорные экраны и расширенные функции систем помощи водителю.

Электромобиль предлагается с батареями емкостью 58 либо 72,6 кВт∙ч, с одним или двумя электродвигателями. Топовый Ioniq 5 с приводом на все колеса развивает 302 л.с. и ускоряется с места до 100 км/ч всего за 5,2 секунды.

Цены и комплектации Hyundai Ioniq 5 в Украине

Электрокар будет представлен на нашем рынке в двух комплектациях. В комплектация Elegance покупателю будут доступны пакет систем безопасности и ассистентов помощи водителю Smart Sense, адаптивный круиз контроль на базе данных с навигационной системы, электропривод двери багажника, комбинированная отделка сидений, электрорегулировка сиденья водителя и переднего пассажира, цифровая панель приборов (12,3 дюйма) и мультимедийная система (12,3 дюйма), подогрев передних сидений и руля, бесключевой доступ Smart Key, светлодиодная оптика. Цена такой машины — 1,348 млн грн.

В комплектации Top дополнительно появляются расширенный пакет систем безопасности и ассистентов помощи водителю Smart Sense, система кругового обзора, автопарковщик, вентиляция передних и подогрев задних сидений, аудиосистема Bose, отделка салона кожей, автоматические скрытые дверные ручки. Такой IONIQ 5 обойдется в 1,483 млн гривен без учета дополнительных опций.

Поставки Hyundai Ioniq 5 в салоны официальных дилеров Hyundai начнутся во второй половине июля.

Ранее Фокус сообщал, что электромобиль Volkswagen ID.4 провалился в Китае. Дошло до того, что работникам одного из двух заводов, на которых ID.4 выпускается для местного рынка, предлагают самим выкупать произведенные машины.