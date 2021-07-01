Електромобіль Hyundai Ioniq 5 вже Україні: оголошені ціни та комплектації

Електрокар продаватиметься двома батареями різної ємності, також можна буде вибрати тип приводу — моно або повний.

Український імпортер Hyundai починає продажі електромобіля IONIQ 5 навіть раніше обіцяного. Під час глобальної премʼєри новинки, в компанії "Хюндай Мотор Україна" в коментарі Фокусу зазначили, що докладуть усіх зусиль, щоб машина зʼявилася у нас до осені. Зараз на дворі липень, а значить запуск електрокара вдалося зробити на місяць раніше наміченого терміну.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

У Hyundai називають Ioniq 5 кросовером, але, по суті, це піднятий хетчбек. Електрокар побудований на електричній платформі Electric-Global Modular Platform (E-GMP), що дало можливість оптимально повʼязати в єдине ціле батарею належним чином (розташований під підлогою) і пасажирський салон. В інтерʼєрі — екологічно чисті матеріали, сенсорні екрани та розширені функції систем допомоги водієві.

Електромобіль пропонується з батареями ємністю 58 або 72,6 кВт∙г, з одним або двома електродвигунами. Топовий Ioniq 5 із приводом на всі колеса розвиває 302 к. с. і прискорюється з місця до 100 км/год всього за 5,2 секунди.

Ціни та комплектації Hyundai Ioniq 5 в Україні

Електрокар буде представлений на нашому ринку в двох комплектаціях. У комплектації Elegance покупцеві будуть доступні пакет систем безпеки й асистентів допомоги водієві Smart Sense, адаптивний круїз контроль на базі даних із навігаційної системи, електропривід дверей багажника, комбінована обробка сидінь, електрорегулювання сидіння водія і переднього пасажира, цифрова панель приладів (12,3 дюймів) і мультимедійна система (12,3 дюймів), підігрів передніх сидінь і керма, безключевий доступ Smart Key, світлодіодна оптика. Ціна такої машини — 1,348 млн грн.

У комплектації Top додатково зʼявляються розширений пакет систем безпеки й асистентів допомоги водієві Smart Sense, система кругового огляду, автопаркувальник, вентиляція передніх і підігрів задніх сидінь, аудіосистема Bose, обробка салону шкірою, автоматичні приховані дверні ручки. Такий IONIQ 5 коштуватиме 1,483 млн гривень без урахування додаткових опцій.

Поставки Hyundai Ioniq 5 у салони офіційних дилерів Hyundai почнуться в другій половині липня.

Раніше Фокус повідомляв, що електромобіль Volkswagen ID.4 провалився в Китаї. Дійшло до того, що працівникам одного з двох заводів, на яких ID.4 випускається для місцевого ринку, пропонують самостійно викуповувати вироблені машини.