Покупайте сами. Работникам китайского завода Volkswagen навязывают электрокары VW ID.4

Выкупать собственную продукцию работникам предлагают в связи с низким спросом на Volkswagen ID.4 в Китае.

Продажи электромобилей Volkswagen ID.4 в Китае, одном из самых важных рынков для немецкого концерна буксуют. Да что там буксуют — выход модели на рынок Поднебесной можно назвать провальным, сообщает Reuters.

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По данным, агентства LMC Automotive, в апреле 2021 году покупателей нашли всего 1413 электрокаров ID.4, в мае — на 200 единиц меньше. А всего с момента запуска продаж в феврале куплено около 5 тысяч машин. Для огромного китайского рынка это, считай, ничего. А ведь изначально Volkswagen вместе с местными партнерами FAW и SAIC планировали только в первый год реализовать 100-120 тысяч ID.4.

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Чтобы хоть как-то исправить ситуацию и разгрузить склады, в руководстве одного из двух заводов, на которых в Китае налажен выпуск VW ID.4, пошли на отчаянные меры. Так, согласно внутрикорпоративной записке, имеющейся в распоряжении Reuters, предприятие SAIC Volkswagen предлагает своим же работникам… выкупать собранные на заводе электрокары. Предоставляется ли при этом какая-то скидка "своим", не сообщается.

В Китае электрокар Volkswagen ID.4 предлагается в двух версиях ID.4 Crozz и ID.4 X, различающихся дизайном и нюансами оснащения. Каждый вариант выпускается на своем заводе: ID.4 Crozz — на FAW-Volkswagen, а ID.4 X — на упомянутом SAIC-Volkswagen. Сейчас предприятия, суммарная мощность которых достигает 300 тыс. машин в год, загружены всего на 10%.

Среди причин провала VW ID.4 в Китае источники Reuters называют жесткую конкуренцию с местными производителями электрокаров, которые предлагают модели с лучшим оснащением. Так, у электромобилей Xpeng и Nio в комплектацию входят драйверcкий ассистент с голосовым управлением и система автономной парковки, чего у ID.4 нет даже за доплату.

Технически ID.4 Crozz и ID.4 X одинаковы: мощность в пределах 125–150 кВт (170–204 л.с.) и запас от 402 до 555 км по циклю NEDC. Цены тоже близки: 199 900–279 900 юаней за Crozz и 199 888–272 888 юаней за X.

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А вот в Европе дела у ID.4 идут хорошо, где он занимает лидирующую позицию среди продаваемых электрокаров. По данным бизнес-аналитического агентства JATO Dynamics, за первые два месяца после выхода на рынок продано 12,1 тыс. экземпляров VW ID.4. Как Фокус сообщал ранее, первые европейские покупатели ID.4 получили свои машины в конце марта.

Также мы рассказывали, что в Украине официальные продажи электрокаров Volkswagen начнутся не ранее 2023 года. Именно эту дату в украинском представительстве бренда видят точкой отсчета для развертывания электрической ID-линейки.