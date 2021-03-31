В Украине продажи электрокаров Volkswagen не начнутся до 2023 года

В настоящий момент бренд сосредоточен на развитии традиционной линейки моделей с ДВС.

Комментируя Фокусу громкую новость о переименовании бренда Volkswagen в Voltswagen на американском рынке, оказавшуюся в итоге первоапрельской шуткой, в украинском представительстве компании попутно обозначили, что официальные продажи электрокаров VW у нас начнутся не раньше 2023 года. Именно эту дату в представительстве видят точкой отсчета для развертывания в Украине электрической ID-линейки.

До этого момента Volkswagen в Украине будет сосредоточен на продвижении традиционных моделей с двигателями внутреннего сгорания. Сдерживающими факторами, препятствующими широкому распространению электромобилей в нашей стране, являются недостаточно высокий уровень зарядной инфраструктуры и отсутствие государственных субсидий на покупку машин на электротяге, как это имеет место в Европе и США.

На данный момент у VW есть две серийные батарейные модели: это соплатформенные хэтчбек ID.3 и кроссовер ID.4. Обе машины построены на общей агрегатной базе, включая моторы (145 или 204 л.с.) и тяговые батареи (емкость от 52 до 82 кВт∙ч). Но уже в апреле на автосалоне в Шанхае дебютирует большой кроссовер Volkswagen ID.6, а в 2022 году появится серийный наследник концептуального электрофургона ID Buzz Cargo. В будущем к ним добавятся и другие электрические модели VW.

Таким образом, к 2023 году гамма электрических моделей VW расширится, что позволит украинскому представительству начать полноценное продвижение ID-линейки по оптимальному и, что важно, экономически обоснованному сценарию.