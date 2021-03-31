Volkswagen меняет в США свое название и логотип

Было объявлено, что название сменится на Voltswagen, а ребрендинг начнется в мае 2021 года. В итоге это оказалась первоапрельская шутка.

То, что вчера казалось шуткой или первоапрельским розыгрышем, теперь подтверждено официально: Volkswagen превращается в Voltswagen. Изменение, которое графически в начертании логотипа почти незаметно, в произношении полностью меняет восприятие бренда: теперь это "Вольтсваген" вместо "Фольксваген" ранее. Правда, на данный момент ребрендинг коснется только американского подразделения концерна, которое теперь будет называться Voltswagen of America.

Замена в оригинальном имени литеры "k" на литеру "t" и, таким образом, введение в название единицы электрического напряжения Вольт призвано символизировать приоритет компании в развитии электрической мобильности и дальнейшее наращивание выпуска электрокаров.

На данный момент в портфолио новосозданного электрического бренда в США есть только одна батарейная модель, а именно — кроссовер Volkswagen ID.4. Хотя теперь в Америке машину правильнее называть Voltswagen ID.4. Как ми писали ранее, совсем недавно ID.4 вышел на европейские рынки, а скорый дебют в Штатах машина отпразднует уже под новым брендом. Стартовая цена на американском рынке составит около 40 тыс. долларов без учета субсидий (в Германии ID.4 стоит от 37 тыс. евро).

Поставки электрического хэтчбека ID.3 в Америку не планируются, но в дальнейшем здесь появятся другие электрические модели компании.

Дизайн американского официального сайта VW уже изменен в соответствии с новым названием, но фактический ребрендинг начнется в мае. Он затронет все рекламные материалы, а также вывески и оформление автосалонов.

[ + – ] Скриншот американского сайта Voltswagen

При этом новый бренд будут нести все модели компании на американском рынке, однако машины с ДВС сохранят прежний логотип с темно-синим фоном. У электромобилей цвет подложки изменится на светло-голубой и дополнительно на кузове появятся шильдики "Voltswagen".

Обновлено: Однако в итоге переименование все же оказалось первоапрельским розыгрышем. Об этом сообщил Wall Street Journal со ссылкой на представителя Volkswagen из штаб-квартиры концерна в Вольфсбурге.