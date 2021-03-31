Volkswagen змінює в США свою назву і логотип

Марка змінить назву на Voltswagen, а ребрендинг почнеться в травні 2021 року, торкнувшись як моделей з ДВС, так і електрокарів.

Те, що вчора здавалося жартом або першоквітневих розіграшем, тепер підтверджено офіційно: Volkswagen перетворюється на Voltswagen. Зміна, яка графічно в зображенні логотипу майже непомітна, у вимові повністю змінює сприйняття бренду: тепер це "Вольтсваген" замість "Фольксваген" раніше. .Щоправда, на даний момент ребрендинг торкнеться тільки американського підрозділу концерну, який тепер матиме назву Voltswagen of America.

Заміна в оригінальному імені літери "k" на літеру "t" і, таким чином, введення в назву одиниці електричної напруги Вольт покликана символізувати пріоритет компанії в розвитку електричної мобільності і подальше нарощування випуску електрокарів.

На даний момент в портфоліо новоствореного електричного бренду в США є тільки одна батарейна модель, а саме — кросовер Volkswagen ID.4. Хоча тепер в Америці машину правильніше називати Voltswagen ID.4. Як ми писали раніше, зовсім недавно ID.4 вийшов на європейські ринки, а дебют в Штатах машина відсвяткує вже під новим брендом. Стартова ціна на американському ринку складе близько 40 тис. доларів без урахування субсидій (в Німеччині ID.4 коштує від 37 тис. Євро).

Поставки електричного хетчбека ID.3 в Америку не плануються, але у подальшому тут зʼявляться інші електричні моделі компанії.

Дизайн американського офіційного сайту VW вже змінено відповідно до нової назви, але фактичний ребрендинг почнеться в травні. Він торкнеться всіх рекламних матеріали, а також вивісок і внутрішньлго оформлення автосалонів.

[ + – ] Скріншот американського сайту Voltswagen

При цьому новий бренд нестимуть всі моделі компанії на американському ринку, однак машини з ДВС збережуть колишній логотип з темно-синім фоном. У електромобілів колір підкладки зміниться на світло-блакитний і додатково на кузові зʼявляться шильдики "Voltswagen".

Поки що перейменування підтверджено тільки для американського підрозділу компанії. Україна? В українському представництві Volkswagen на питання Фокуса про перспективи зміни назви відповіли, що не можуть коментувати стратегію розвитку бренду на інших ринках.

З огляду на, що в Україні електромобілі VW офіційно не продаються, можна з повною впевненістю стверджувати, що нас ребрендинг не зачепить. Принаймні, до 2023 року — саме тоді в планах українського представництва позначено розгортання електричної лінійки VW на нашому ринку.