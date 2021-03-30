Volkswagen могут переименовать в Voltswagen

Объявление о грядущем переименовании с заменой "k" на "t" появилось на американском медиа-сайте компании 29 марта, но вскоре было удалено.

Ожидается, что Volkswagen изменит название своего подразделения в США на Voltswagen, заменив букву "k" на "t". Как сообщает USA Today, соответствующий пресс-релиз был опубликован на американском медиа-сайте компании 29 марта, но вскоре был удален.

Пресс-релиз, датированный 29 апреля, был случайно опубликован на месяц раньше и через несколько часов был удален с сайта.

Такое переименование, которое бы включило в название бренда обозначение единицы напряжения «вольт» (volt на английском), подчеркнет усилия немецкого автопроизводителя по производству электромобилей и озвученные планы по выпуску новых моделей электрокаров в ближайшем будущем.

Однако учитывая, что сообщение было опубликовано в преддверии 1 апреля, это можно расценить, как первоапрельский розыгрыш. Тем не менее в комментарии USA Today представитель Volkswagen of America, пожелавший остаться неизвестным, подтвердил, что это не шутка и не маркетинговая уловка, хотя и отказался дать детальные комментарии относительно возможного переименования.

В преждевременно опубликованном пресс-релизе автопроизводитель отметил, что "Voltswagen — это больше, чем просто изменение названия, это публичное заявление о будущих инвестициях компании в электронную мобильность".

Согласно объявлению, значок с названием "Voltswagen" получат электрические модели компании, а автомобили с ДВС будут иметь стандартный значок "VW".

И все же, пока это больше похоже на шутку. Хотя бы потому, что в Ведомстве по патентам и товарным знакам США и Всемирной организации интеллектуальной собственности пока нет запатентованных действующих товарных знаков "Voltswagen".