Volkswagen можуть перейменувати на Voltswagen

Оголошення про перейменування із заміною "k" на "t" з'явилося на американському медіа-сайті компанії 29 березня, але незабаром було видалено.

Очікується, що Volkswagen змінить назву свого підрозділу в США на Voltswagen, замінивши букву "k" на "t". Як повідомляє USA Today, відповідний пресреліз був опублікований на американському медіа-сайті компанії 29 березня, але незабаром був видалений.

Пресреліз, датований 29 квітня, був випадково опублікований на місяць раніше і через кілька годин був видалений із сайту.

Таке перейменування, яке б включило в назву бренду позначення одиниці напруги «вольт» (volt англійською), підкреслить зусилля німецького автовиробника з виробництва електромобілів і озвучені плани про випуск нових моделей електрокарів у найближчому майбутньому.

Однак з огляду на те, що повідомлення було опубліковано напередодні 1 квітня, це можна розцінити як першоквітневий розіграш. Проте в коментарі USA Today представник Volkswagen of America, який побажав залишитися невідомим, підтвердив, що це не жарт і не маркетинговий хід, хоча і відмовився дати детальні коментарі щодо можливого перейменування.

У передчасно опублікованому пресрелізі автовиробник зазначив, що "Voltswagen — це більше, ніж просто зміна назви, це публічна заява про майбутні інвестиції компанії в електронну мобільність".

Згідно з оголошенням, значок з назвою "Voltswagen" отримають електричні моделі компанії, а автомобілі з ДВЗ матимуть стандартний значок "VW".

І все ж, поки це більше схоже на жарт. Хоча б тому, що у Відомстві патентів і товарних знаків США і Всесвітньої організації інтелектуальної власності поки немає запатентованих чинних товарних знаків "Voltswagen".