В Европе стартовали продажи электрокроссовера Volkswagen ID.4

Электрокар предлагается на европейском рынке в трех версиях, различающихся мощностью мотора и емкостью батареи.

Электрический кроссовер Volkswagen ID.4, ставший второй моделью электрической ID-линейки Volkswagen после хэтчбека ID.3, был представлен в сентябре 2020 года, а сейчас в Германии первые товарные машины были переданы клиентам.

Европейским покупателям доступны три версии ID.4. Базовая Pure имеет мотор мощностью 148 л.с. и аккумулятор емкостью 52 кВт∙ч, обеспечивающий паспортный пробег 345 км по циклу WLTP. Более мощный вариант Pure Performance оснащен 170-сильным мотором, но батарея та же (пробег — 343 км). Топовое исполнение Pro Performance — это мотор на 204 л.с. и аккумулятор на 77 кВт∙ч, а запас хода составляет 508 км. Диапазон цен в Германии — от 37 тысяч евро за базовую версию до 44450 евро за Pro Performance, цены приведены без учета действующих в стране субсидий на покупку электрокаров.

Volkswagen ID.4 производится на заводе VW в немецком городе Цвиккау. По сообщениям концерна VW, в конце февраля пакет собранных заказов на ID.4 достиг 23,5 тыс. машин. Следующим рынком, где появится Volkswagen ID.4, станет Китай, причем здесь машины будут производиться на местных предприятиях. Также вскоре состоится запуск электрокроссовера в США. Всего в этом году компания планирует реализовать 150 тысяч ID.4.

Увы, в этом списке нет Украины, причем у нас до сих не появился и хэтчбек ID.3, ведь официальный украинский импортер Volkswagen пока не готов начать развертывание электрической линейки.

И тем не менее Фокус уже поездил на Volkswagen ID.3, взяв машину на тест у неофициального дилера. Совсем скоро мы поделимся своими впечатлениями.