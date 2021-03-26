У Європі стартував продаж електрокросовера Volkswagen ID.4

Електрокар пропонується на європейському ринку у трьох версіях, що розрізняються потужністю мотора та ємністю батареї.

Електричний кросовер Volkswagen ID.4, що став другою моделлю електричної ID-лінійки Volkswagen після хетчбека ID.3, представили у вересні 2020 року, а зараз в Німеччині перші товарні машини були передані клієнтам.

Європейським покупцям доступні три версії ID.4. Базова Pure має мотор потужністю 148 к.с. і акумулятор ємністю 52 кВт∙год, що забезпечує паспортний пробіг 345 км за циклом WLTP. Потужніший варіант Pure Performance оснащений 170-сильним мотором, але батарея та ж (пробіг — 343 км). Топове виконання Pro Performance — це мотор на 204 к.с. і акумулятор на 77 кВт∙год, а запас ходу складає 508 км. Діапазон цін у Німеччині — від 37 тисяч євро за базову версію до 44450 євро за Pro Performance, ціни наведено без урахування наявних в країні субсидій на покупку електрокарів.

Volkswagen ID.4 проводиться на заводі VW в німецькому місті Цвікау. За повідомленнями концерну VW, в кінці лютого пакет зібраних замовлень на ID.4 досяг 23,5 тис машин. Наступним ринком, де з'явиться Volkswagen ID.4, стане Китай, до того ж тут машини будуть виробляти на місцевих підприємствах. Також незабаром відбудеться запуск електрокросовера в США. Всього цього року компанія планує реалізувати 150 тисяч ID.4.

На жаль, в цьому списку немає України, до того ж у нас досі не з'явився і хетчбек ID.3, адже офіційний український імпортер Volkswagen поки не готовий почати розгортання електричної лінійки.

І тим не менше Фокус вже поїздив на Volkswagen ID.3, взявши машину на тест у неофіційного дилера. Зовсім скоро ми поділимося своїми враженнями.