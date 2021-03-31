В Україні продажі електрокарів Volkswagen не почнуться до 2023 року

Наразі бренд зосереджений на розвитку традиційної лінійки моделей з ДВЗ.

Коментуючи Фокусу гучну новину про перейменування бренду Volkswagen у Voltswagen на американському ринку, яка насправді виявилася першоквітневим жартом, в українському представництві компанії попутно зазначили, що офіційні продажі електрокарів VW у нас почнуться не раніше 2023 року. Саме цю дату в представництві бачать точкою відліку для розгортання в Україні електричної ID-лінійки.

До цього моменту Volkswagen в Україні буде зосереджений на просуванні традиційних моделей з двигунами внутрішнього згоряння. Стримулювальними факторами, які перешкоджають широкому поширенню електромобілів у нашій країні, є недостатньо високий рівень зарядної інфраструктури та відсутність державних субсидій на покупку машин на електротязі, що є в Європі та США.

Наразі у VW є дві серійні батарейні моделі: це співплатформені хетчбек ID.3 і кросовер ID.4. Обидві машини побудовані на загальній агрегатній базі, враховуючи мотори (145 або 204 к. с.) і тягові батареї (ємність від 52 до 82 кВт∙год). Але вже в квітні на автосалоні в Шанхаї дебютує великий кросовер Volkswagen ID.6, а в 2022 році з'явиться серійний спадкоємець концептуального електрофургона ID Buzz Cargo. У майбутньому до них додадуться й інші електричні моделі VW.

Таким чином, до 2023 року гамма електричних моделей VW розшириться, що дозволить українському представництву почати повноцінне просування ID-лінійки за оптимальним й, що важливо, економічно обгрунтованим сценарієм.