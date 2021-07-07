Porsche розірве контракти з постачальниками, які не знизять викиди вуглекислого газу

Компанія прагне стати вуглецево-нейтральною на всьому виробничо-збутовому ланцюжку, тому ставить ультиматум своїм постачальникам.

Німецький автовиробник закликав своїх постачальників перейти виключно на поновлювані джерела енергії. В іншому випадку вони більше не будуть отримувати контракти на поставку комплектувальних на конвеєр. На сьогоднішній день у Porsche приблизно 1 300 постачальників, і компанія планує до 2030 року забезпечити нейтралітет викидів CO2 на всьому виробничо-збутовому ланцюжку.

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Наразі на ланцюжок поставок Porsche припадає 20% загальних викидів парникових газів, але очікується, що цей показник виросте до 40% відсотків до 2030 року в звʼязку з тривалою електрифікацією модельної лінійки бренду.

У заяві Porsche говориться, що його вимога до постачальників використовувати поновлювані джерела енергії поширюється на будь-які контракти, укладені на поставку виробничих матеріалів і комплектувальних для нових автомобілів. Якщо постачальник не хоче переходити на зелену енергію, він більше не буде розглядатися для укладення контрактів у довгостроковій перспективі.

[ + – ] Фінальна перевірка Porsche Taycan після складання.

"Наші постачальники акумуляторних елементів вже повинні використовувати екологічно чисту енергію з 2020 року. І тепер ми робимо наступний важливий крок: ми обговорюємо, що наші всі постачальники також використовують тільки поновлювані джерела енергії для виробництва наших компонентів, щоб ще більше знизити викиди CO2", — заявив член виконавчої ради із закупок Porsche AG, Уве-Карстен Штедтер.

Porsche також прагне скоротити викиди CO2 на власних заводах. Завод у Цуффенхаузені, на якому виробляється Taycan, з 2019 року є вуглецево-нейтральним, у той час як всі інші лінії в штаб-квартирі Porsche з 2020 року стали вуглецево-нейтральними. Крім того, центр розробок Porsche у Вайсасі та завод у Лейпцигу, де виробляються Macan і Panamera, стали вуглецево-нейтральними з початку цього року.

[ + – ] Вуглецево-нейтральний завод Porsche у Лейпцизі

Раніше ми повідомляли, що Porsche масово відкликає електромобілі Taycan і Taycan Cross Turismo. Відгук повʼязаний з помилками ПЗ, які можуть призвести до втрати потужності.

Як раніше повідомляв Фокус, Porsche спільно з Rimac керуватиме брендом Bugatti. Спільне підприємство завідуватиме розробкою і виробництвом суперкарів.