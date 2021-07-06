Легендарна марка Bugatti переходить під контроль Porsche та Rimac

У спільному підприємстві Bugatti-Rimac у хорватського виробника електрокарів Rimac буде 55% акцій, а у компанії Porsche — 45%.

Компанія Porsche і хорватський виробник електрокарів Rimac домовилися про створення спільного підприємства, до якого увійде легендарна марка Bugatti. Нова компанія називатиметься Bugatti-Rimac.

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Rimac володітиме 55-відсотковою часткою в спільному підприємстві, а Porsche — 45-відсотковою часткою. При цьому Porsche також безпосередньо володіє 24% акцій Rimac. Це означає, що зрештою німецький виробник буде контролювати 58,2% акцій спільного підприємства, хоча, як вже заявили в компанії, це не дає права вирішального голосу в управлінні об'єднаним підрозділом.

[ + – ] Rimac Nevera (на передньому плані) і Bugatti Chiron

Засновник Rimac, 32-річний Мате Рімац, володіє 37% акцій своєї компанії, що в еквіваленті відповідає 20,4% акцій нової групи Bugatti-Rimac.

Під егідою нової компанії бренди Bugatti і Rimac спочатку будуть виробляти дві моделі гіперкарів: Bugatti Chiron і повністю електричний Rimac Nevera. Bugatti Automobiles SAS продовжить своє існування в новому спільному підприємстві. У майбутньому всі моделі Bugatti як і раніше будуть вироблятися на заводі Bugatti у французькому Мольсаймі. Однак R&D-центр об'єднаного виробника буде розташовуватися за місцем штаб-квартири Rimac у Хорватії.

[ + – ] Bugatti Chiron і Rimac Nevera

Porsche відіграватиме важливу роль в спільному підприємстві як стратегічний партнер. Олівер Блюм і Лутц Мешке (заступник голови і член виконавчої ради з фінансів та інформаційних технологій Porsche AG) стануть членами наглядової ради Bugatti-Rimac. Мате Рімац буде генеральним директором спільного підприємства.

На момент заснування спільне підприємство налічуватиме майже 430 співробітників — приблизно 300 в штаб-квартирі компанії в Загребі й 130 на виробничому майданчику Bugatti в Мольсгаймі.