Porsche верит в летающие такси, но не ждет стремительного развития этой отрасли

Porsche Consulting, подразделение по исследованию будущих направлений бренда, опубликовал отчет о состоянии бизнеса летающих такси, признав перспективность этого направления.

"Летающие такси могут превратиться в прибыльную нишу", — говорит Грегор Грандл, старший партнер Porsche Consulting и автор исследования. — Но для того, чтобы они стали реальностью для всех, потребуются компании-первопроходцы с упорством и внушительными бюджетами. Безопасность и социальное признание также будут играть огромную роль, отмечают в компании.

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Согласно исследованию, к 2035 году рынок аэромобильных такси может достичь 32 миллиардов долларов, но для этого в отрасль потребуются инвестиции в размере не менее 20 миллиардов долларов. Фактически, исследование предполагает, что 10 миллиардов долларов из этой суммы потребуются прежде, чем начнутся первые коммерческие рейсы.

Хотя автопроизводители, такие как Audi, Hyundai и Cadillac, проявили интерес к рынку, это крупное вложение в область, в которой государственное регулирование все еще находится в зачаточном состоянии. Борьба за автономные автомобили предполагает, что все будет не так просто.

В исследовании также отмечается, что для развития отрасли воздушным такси потребуется от 1000 до 2500 точек взлета и посадки в 60 городах по всему миру. Чтобы убедить жителей этих городов и пассажиров в том, что летающие такси безопасны, потребуется много работы.

"Мобильность будет становиться все более ориентированной на клиента, индивидуализированной, быстрой и интегрированной", — отмечает Грандл. — Воздушные такси будут успешными только в том случае, если они будут соответствовать всем этим критериям и будут включены в существующие транспортные сети". Но даже в этом случае, по оценкам Porsche Consulting, доля аэротакси к 2035 году составит менее 0,3% в общем объеме пассажирских перевозок. Поэтому мобильность будущего потребует еще больше идей и стратегий.

Ранее мы сообщали, что в Сеуле летающее такси совершило успешный рейс. В целях безопасности роль пассажиров исполняли мешки с рисом.

Также Фокус писал, что Volocopter успешно протестировала в центре Штутгарта пассажирский мультикоптер. Испытание было частью мероприятия Vision Smart City, организованного Университетом прикладных наук Штутгарта для демонстрации беспилотных технологий