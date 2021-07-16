Porsche вірить у літальні таксі, але не чекає стрімкого розвитку цієї галузі

Porsche Consulting, підрозділ із дослідження майбутніх напрямків бренду, опублікував звіт про стан бізнесу літальних таксі, визнавши перспективність цього напрямку.

"Літальні таксі можуть перетворитися на прибуткову нішу, — говорить Грегор Грандл, старший партнер Porsche Consulting та автор дослідження. — Але для того, щоб вони стали реальністю для всіх, будуть потрібні компанії-першопрохідці із завзятістю і значними бюджетами. Безпека і соціальне визнання також будуть відігравати величезну роль", — зазначають в компанії.

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Згідно з дослідженням, до 2035 року ринок аеромобільних таксі може досягти 32 мільярдів доларів, але для цього в галузь будуть потрібні інвестиції в розмірі не менше 20 мільярдів доларів. Фактично, дослідження припускає, що 10 мільярдів доларів із цієї суми будуть потрібні раніше, ніж почнуться перші комерційні рейси.

Хоча автовиробники, такі як Audi, Hyundai і Cadillac, проявили інтерес до ринку, це великий вклад у галузь, в якій державне регулювання все ще перебуває в зародковому стані. Боротьба за автономні автомобілі передбачає, що все буде не так просто.

У дослідженні також зазначається, що для розвитку галузі повітряним таксі буде потрібно від 1 000 до 2 500 точок зльоту і посадки в 60 містах по всьому світу. Щоб переконати жителів цих міст і пасажирів у тому, що літальні таксі безпечні, буде потрібно багато роботи.

"Мобільність ставатиме все більш орієнтованою на клієнта, індивідуалізованою, швидкою та інтегрованою, — зазначає Грандл. — Повітряні таксі будуть успішними тільки в тому випадку, якщо вони відповідатимуть всім цим критеріям і будуть додані в наявні транспортні мережі". Але навіть в цьому випадку, за оцінками Porsche Consulting, частка аеротаксі до 2035 року складе не більше 0,3% у загальному обсязі пасажирських перевезень. Тому мобільність майбутнього вимагає ще більше ідей і стратегій.

Раніше ми повідомляли, що в Сеулі літальне таксі здійснило успішний рейс. З метою безпеки роль пасажирів виконували мішки з рисом.

Також Фокус писав, що Volocopter успішно протестувала в центрі Штутгарта пасажирський мультикоптер. Випробування було частиною заходу Vision Smart City, організованого Університетом прикладних наук Штутгарта для демонстрації безпілотних технологій.