Porsche Macan оновили: топверсії Turbo більше немає (відео)

Усі модифікації Porsche Macan додали в потужності, базова комплектація знайшла кілька важливих систем. Уже оголошені українські ціни.

Другий рестайлінг за останні сім років — це нетипова історія для Porsche. Але Macan не поспішають знімати з конвеєра, він відмінно продається. Флагманським ринком багато років є Китай. Поки готується наступна генерація, яка стане повністю електричною, кросовер допрацювали. Так, Porsche Macan 2022 модельного року отримав свіжий обвіс, нові варіанти колісних дисків, причому вже "в базі" — 19 дюймові колеса.

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Важливо, що адаптивне головне світло є в базовій комплектації, як і фірмовий хронометр вгорі торпедо. У салоні істотно змінився: трансмісійний тунель, важіль КПП зменшилися, а розсип аналогових кнопок із боків куліси трансмісії замінила сенсорна панель. Дивно, але те, що зазвичай змінюють під час рестайлінгу — мультимедіа — залишилося колишнім. У центрі передньої панелі — 10,9-дюймовий сенсорний дисплей.

Гаму моторів серйозно переглянули. Так, початкова версія оснащується колишнім 2,0-літровим бензиновим турбомотором, але віддача тепер становить 265 к. с. і 400 Нм замість колишніх 252 к. с. і 370 Нм. Розгінна динаміка від 0 до 100 км/год зменшилася із 6,7 до 6,2 секунди.

Під капотом Macan S прописався новий V6 обʼємом 2,9 літрів на 380 к. с. і 520 Нм. Розгін від нуля до першої "сотні" дорівнює 4,6 сек. Топовий Macan GTS отримав силову установку від версії Turbo (440 к. с., 550 Нм), яка вистрілює до 100 км/год за 4,3 секунди. Ну а власне модифікація Turbo виключена з гами.

Усі двигуни зʼєднані із 7-ступінчастою роботизованою трансмісією PDK. Амортизатори обох осей змінили налаштування. Версії GTS доступний опціональний пакет GTS Sport Package, який привносить пакет Sport Chrono, 21-дюймові колісні диски, задній диференціал PTV Plus, деталі інтерʼєру з карбону й інше. В Україні оновлені Porsche Macan приїдуть в жовтні поточного року. Ціни на новинку починаються з позначки 1,887 млн гривень.

Раніше Фокус повідомляв, що німецьке тюнінг-ательє представило позашляхову версію Porsche 911. Віддачу 3,7-літрового турбомотора збільшили із 650 к. с. і 800 Нм до 750 к. с. і 930 Нм.

Також ми писали, що кросовер Nissan Juke отримав українські ціни. Найдоступніший Nissan Juke із "роботом" коштуватиме 623 тисячі грн.