$ 20 тисяч за літр: Nissan Juke нового покоління отримав цінник в Україні

В Україні компактний кросовер буде доступний тільки з літровим турбомотором, зате комплектацій буде п'ять.

Міський паркетник Nissan Juke нового покоління в Україні буде продаватися з єдиним двигуном — бензиновою "трійкою" з турбонаддувом, що розвиває 114 к.с. і 180 Нм. Вибір у покупців буде тільки по частині трансмісії — шестиступенева "механіка" чи семиступеневий "робот" DCT з двома зчепленнями.

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У першому випадку машина трохи швидша в розгоні до першої "сотні" (11,5 секунд проти 11,8) і трохи економніша (6,4 л/100 км проти 6,8 у змішаному циклі). Однак, навіть у сегменті компактних кросоверів "механіка" перетворюється на анахронізм, тому основні продажі напевно припадуть на версію з "роботом" — навіть незважаючи на більш високу ціну.

На новий Juke заявлена приваблива стартова ціна — 522,9 тисячі гривень або в перерахунку 19,2 тисяч доларів. Це означає, що український сегмент доступних кросоверів ціною до $ 20 тисяч поповнився новим сильним гравцем.

Інша справа, що за ці гроші покупець отримує найпростішу базову версію — на "механіці" і сталевих штампованих колесах, з маленьким 4,2-дюймовим дисплеєм на панелі приладів, без підігріву дзеркал і сидінь… Зате є повністю світлодіодна оптика спереду і ззаду (крім протитуманних фар), кондиціонер і 6 подушок безпеки.

Найдоступніший Nissan Juke з "роботом" обійдеться вже в 623 тисячі грн. У такої машини в оснащенні — датчик дощу, 17-дюймові легкосплавні колеса, клімат-контроль, камера заднього виду.

Більш багаті версії з безключовим доступом, передніми і задніми парктроніками, шкіряним оздобленням керма і селектора трансмісії, просунутими електронними асистентами (моніторинг "сліпих" зон, система кругового огляду) ще дорожче — найбільш "упакований" Джук обійдеться в 798 млн грн.

Поки відкритий прийом замовлень, а фактичні продажі Nissan Juke в Україні стартують у серпні, коли в дилерів зʼявляться перші "живі" машини.

Нагадаємо, раніше Фокус протестував електромобіль Nissan Leaf, який тепер в Україні продається офіційно. У ході тесту ми їхали, як на звичайному авто з ДВЗ, щоб побачити, який у такому режимі буде пробіг на одній зарядці.

Також ми розповідали, що Ford хоче відібрати в Ніссана легендарний Skyline. Американський виробник подав заявку в патентне бюро США з наміром закріпити за собою це імʼя на місцевому ринку.